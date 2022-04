Merzļikins par atteikumu kautiņam: man jābrauc uz pasaules čempionātu

Latvijas izlases hokejists Elvis Merzļikins ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē saņēmis piedāvājumu izkauties, taču tam atteicies, sarunā ar žurnālistiem atklāja vārtsargs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ziņots, ka Merzļikina pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" komanda ceturtdien ar rezultātu 5:2 pieveica Tampabejas "Lightning" vienību.

Otrās trešdaļas izskaņā Merzļikins iesaistījās konfliktā ar "Lightning" pārstāvi Patriku Marūnu, par ko abi hokejisti tika sodīti ar divu minūšu noraidījumiem.

We fight til the end. pic.twitter.com/yOVfcaKtof — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) April 29, 2022

"Tas ir tikai hokejs," pēc spēles sarunā ar žurnālistiem izteicās Latvijas hokejists. "Viņš man vienreiz iesita ar nūju, es iesitu viņam. Viņš man iesita vēlreiz, es iesitu vēlreiz. Nedomāju, ka tas bija kas slikts. Es cienu tos puišus. Viņi ir lieliski hokejisti. Ko es varu tagad izdarīt? Varu tikai novēlēt viņiem veiksmi "play-off."

Tomēr asumi ar to nebeidzās. Nepilnu pusminūti pirms spēles beigām Marūns pieslidoja pie Merzļikina sargātajiem vārtiem, kur vārtsargam šo to pateica, raksta medijs "The Athletic". Marūnu gan tūlīt pat prom aizstūma "Blue Jackets" hokejisti.

Merzļikins pēc mača atklāja, ka Marūns viņam piedāvājis izkauties, bet vārtsargs no šādas iespējas atteicies. Zīmīgi, ka 108 kilogramus smagais uzbrucējs zināms kā skarbs hokejists, kurš NHL karjeras laikā piedalījies vairāk nekā 70 kautiņos.

"Es, protams, atteicos tāpēc, ka spēlē bija palikusi viena minūte. Būšu godīgs, man nebūtu jebkādas cerības pret viņu," smaidot atzina Merzļikins. "Varbūt ar kādu citu izkautos, bet ne ar viņu. Sauciet mani par mīksto. Man vienalga. Man jābrauc uz pasaules čempionātu. Negrasos salauzt sev degunu."

"Blue Jackets" komandu sagaida vēl tikai viena regulārās sezonas spēle, vienībai piektdien viesojoties pie Teodora Bļugera pārstāvētās Pitsburgas "Penguins" vienības.

Desmitajā vietā Austrumu konferencē esošā "Blue Jackets" vienība jau labu laiku zaudējusi cerības iekļūt "play-off". Savukārt Latvijas izlases treneris Harijs Vītoliņš atzinis, ka Merzļikins varētu piedalīties valstsvienības pēdējā pārbaudes spēlē pirms gaidāmajām meistarsacīkstēm.