Latvijas hokeja izlases vārtsargs Elvis Merzļikins pēdējoreiz laukumā Nacionālajā hokeja līgā (NHL) devās sestdien, kad viņa kļūda spēles izskaņā maksāja Kolumbusas "Blue Jackets" vienībai uzvaru. Armands Puče 360TV šovā "Hattrick ar Puči" spriež, ka tā negatīvi ietekmēs arī Merzļikina karjeru Ziemeļamerikā.

"Blue Jackets" šajā spēlē ar rezultātu 3:4 piekāpās Vinipegas "Jets" komandai, Merzļikinam ceturtos vārtus ielaižot mača 59. minūtē.

"Kas notiek viņa galvā? Padomājat vēlreiz. Iemet ripu zonā, viņš paņem šo ripu. Jebkurš normāls vārtsargs ar šo situāciju tiktu galā, novirzot ripu pa labi vai kreisi. Ja mēs sastindzinām šo kadru, kas tagad raisa pārdomas pašam Elvim, tad mēs ļoti labi redzam, ka visi spēlētāji laukumā atrodas ar seju pret viņu," kļūdu analizē Puče.

Kopš notikušā Merzļikins ticis nosūtīts uz fārmklubu Amerikas hokeja līgā (AHL), kurā viņš otrdien izcīnīja savu pirmo uzvaru šosezon, spēles gaitā izpildot arī neticamu tvērienu.

"Kam viņš gribēja ripu dot? Tā mēdz gadīties – tas ir profesionālais sports, to dara cilvēki un attiecīgi tas nav prognozējami, kas notika viņa galvā. Taču savu karjeru NHL viņš padarīja mazliet interesantāku. Vai sarežģīja? Nu, protams, arī sarežģīja. Vai izdzēsa kādu no gaidāmajiem darbiem? Varbūt," spriež žurnālists.

Merzlikins’ clear fails and the resulting shot deflects off Savard.

4-3 Jets #CBJ pic.twitter.com/45MsKsigBs