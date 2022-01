Merzļikins sargās 'Blue Jackets' vārtus pret 'Flyers'

Latvijas hokeja vārtsargs Elvis Merzļikins no pirmajām minūtēm sargās Kolumbusas "Blue Jackets" vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā pret Filadelfijas "Flyers", ziņo kluba apskatnieks Džefs Svoboda.

"Blue Jackets" izbraukuma spēle pret "Flyers" notiks piektdien pulksten 2.00 naktī pēc Latvijas laika.

Merzļikins aizvadīs savu sezonas 24. spēli. Līdz šim viņš šosezon vidēji spēlē ielaidis 3,2 vārtus un atvairījis 90,7% metienu. Viņa kontā arī divas "sausās" spēles un 13 uzvaras.

Aizvadītajās desmit spēlēs "Blue Jackets" izcīnījusi trīs uzvaras, bet "Flyers" kontā aizvadītajās 10 spēlēs viena uzvara, seši zaudējumi pamatlaikā un trīs zaudējumi pagarinājumā. NHL Metropolitēna divīzijā Kolumbusas komanda ierindojas piektajā vietā ar 35 punktiem 36 spēlēs, bet ar 34 punktiem 39 spēlēs ierindojas pozīciju zemāk.

A lot of #CBJ lineup notes for tonight

--Jake Voracek in, Liam Foudy out

--Elvis Merzlikins in net

--Jake Christiansen and Gavin Bayreuther go in for Vladislav Gavrikov and Adam Boqvist.