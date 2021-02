Merzļikins savainojuma dēļ varētu nespēlēt vairākas nedēļas

Latvijas izlases hokejists Elvis Merzļikins savainojuma dēļ varētu nespēt doties laukumā vairākas nedēļas, ziņo viņa pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Kolumbusas "Blue Jackets".

Latvijas hokejists pārcietis ķermeņa augšdaļas savainojumu, ziņo klubs, kas vien aptuveni raksturojis vārtu vīra pārciesto traumu.

Merzļikins sestdienas spēli pret Našvilas "Predators" pameta trešā perioda ievadā. Vārtsargs, atvairot Meta Dušēna metienu, šķietami savainoja kreiso roku vai plecu, raksta medijs "Columbus Dispatch". Latvijas hokejists, kurš zaudētajā spēlē atvairīja 35 metienus, ledu pameta, piespiežot kreiso roku pie sāna.

Another look at Merzlikins’ final play. #CBJ pic.twitter.com/Kguy32hIVD