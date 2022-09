'MVP': Aukstā kara divkaujas jubileja, dzimtenei neatdotais parāds un 'pie kājas' tie kanādieši

Mazliet tā kā pa peļķēm un celmiem, taču kabatā arī nedēļa Nr.36 – kas, lai arī nenāca viegli, beigu beigās sporta medijam MVP nesa vairākus ar lielu interesi uzņemtus rakstus. Ralfs Bergmanis un Oto Grigalka nav vārdi, kurus pašmāju sporta ziņās atradīsiet bieži, taču viņu stāsti uzrunāja daudzus.

'Plika sapņa vārdā par kapeikām nesitīšos.' U-20 izlases kapteinis hokeja dievus nepielūdz

Foto: AP/Scanpix/LETA

Ralfs Bergmanis neatbilst stereotipiskiem priekšstatiem par jauno hokejistu. Viņa dzīves mērķis nav profesionāļa karjera kādā no līgām. Par jaunajām Kanādas vai Zviedrijas hokeja zvaigznēm viņš izsakās tieši – pie kājas man tādi... Nevairās būt ekstraverts brīvdomātājs, kas vienā no sagatavošanās cikla pirmajiem treniņiem maksāja domstarpības ar jauno komandas galveno treneri Arti Ābolu. Sadarbības sākums bijis "interesants", viņš nosmīn. Taču Latvijas U20 izlasi pasaules ceturtdaļfinālā iecēla tieši viņa trīs vārti.

Blefs, vardarbība, viltus fani un krekls par miljonu... Kanādas un PSRS kauja, kas mainīja hokeju

Foto: DELFI kolāža

Tieši pirms piecdesmit gadiem "aukstā kara" kulminācijā uz ledus risinājās divu hokeja skolu sadursme: ātrais, precīzais un kombinacionālais padomju hokejs pret neatlaidīgo, skarbo un pretiniekus sodošo kanādiešu spēli. Politiskā fona radītais spiediens mudināja hokejistus iekarot jaunas meistarības virsotnes un izcelties ar visai apšaubāmu uzvedību... Kad izšķirošajā spēlē Kanādas izlase tomēr izrāva uzvaru, tie kļuva par valsts svētkiem.

Dzimtenei neatdotais parāds. Kādēļ Oto Grigalkas izcīnītās medaļas gājušas secen Latvijai

Foto: Latvijas Sporta muzeja krājums

"Daudzmaz iedziļinoties viņa biogrāfijā, jutos līdzīgi Montekristo dārgumu salā nonākušajam Edmonam Dantesam. Sapratu – laikā pirms Jāņa Lūša zelta ēras viņš bijis otrs izcilākais latviešu vieglatlēts pēc Jāņa Daliņa," atzīstas raksta autors Egīls Jurisons, kura pieredze vieglatlētikas aprakstīšanā mērāma daudzos desmitos gadu. Trauksmains mūžs, spilgta karjera, noslēpumaina nāve un nozudusi grēksūdze – lielisks, personisks stāsts par praktiski nezināmu, kaut izcilu Latvijas vieglatlētu.

Tāpat pagājušajā nedēļā kopā ar pagājušās sezonas LBL finālsērijas MVP Kristeru Zoriku lūkojām nodefinēt, ko jaunās paaudzes spēlētājiem un tostarp viņam nozīmē spēlēšana Latvijas izlasē un tik tuvā iespēja pirmoreiz vēsturē aizbraukt uz Pasaules kausa finālturnīru, kā arī ielūkojāmies aiz aizslietņa – sportistu garderobē, ko dažviet arvien diktē gadu desmitiem un pat simtiem seni aizspriedumi.

Kas gaidāms "MVP"

Šo nedēļu jau esam sākuši ar ieskatu Lietuvas basketbola nedienās, valstsvienībai no Eiropas čempionāta mājās pārvedot visu laiku zemāko vietu un virkni neatbildētu jautājumu, un turpinājumā nekur tālu no "Eurobasket" kaislībām netiksim – godinot kādu ļoti īpašu basketbola varoni. Vērtēsim Ernesta Gulbja pretenzijas uz Latvijas tenisa vadības grožiem, mēģināsim saprast putnus atsevišķos Latvijas hokeja prātos, būs savādās novitātes šaha pasaulē un pat mazliet no ūdenspolo.