'MVP': Čikāgas hokeja šausmu stāsts, tenisa 'agrā rūsa' un latviete, kas apskrien āfrikānietes

Lielība naudu nemaksā... Pirms nedēļas sasolījām, ka svētku noskaņas sporta medijam MVP nebūs iemesls nomest apgriezienus, tomēr mazliet sanāca gan... Lai revanšētos par nelādzību, šajā nedēļā strādāsim bez brīvdienām, turklāt savai aizstāvībai jāpiebilst – tie raksti, kas viņnedēļ tika publicēti, lasītājiem gāja pie sirds pat ļoti labi. Tāpēc kā pie pirmdienas – neliels atgādinājums par tiem.

Zināja visi... NHL kauna traips: šausmu stāsts, kas aizēnojis 'Blackhawks' trīs titulus

Foto: AP/Scanpix/LETA

Stenlija kausu uzskata par iespaidīgāko trofeju pasaules sportā – tā ir balva un tituls, kā dēļ hokejisti laukumā gatavi atdot visu, savu stāstu par notikumiem titulētajā Čikāgas hokeja klubā. iesāk Ulvis Brože. "Uz visu gatavi arī treneri un augstākajos kabinetos sēdošie. Diemžēl reizēm – patiešām uz visu..." Diemžēl "Blackhawks" reputācija ir mazākais, ko sagrāva seksa skandāls – zem šīs lavīnas pakļuva arī karjeras un dzīves.

'Skrienu tāpēc, ka man patīk skriet!' Baltais zvirbulēns no Jāņparka Agate Caune

Foto: Kaspars Krafts/F64

Gatavojoties sacensību sezonai, Agate trenējas septiņas reizes nedēļā, dienas plānu nemainot. Rītā pamostas sešos un dodas laukā uz pirmo treniņu, kas ir piecu līdz astoņu kilometru skrējiens turpat pie mājas ierīkotā aplī. Duša, brokastis, un uz skolu. Pēc tās otrais treniņš, vakaros – mājas darbi un atpūta. Nav pārāk grūti tik agri izkāpt no gultas ik rītu. "Nē, esmu pieradusi." Tāpat, kā, piemēram, zobu tīrīšanai? "Citādi. Zobus tīru tāpēc, ka vajag tīrīt, bet skriet man patīk." Šobrīd 17 gadus vecās valmierietes Agates Caunes pērnvasar izcīnītais Eiropas junioru vicečempiones tituls 5000 metru skrējienā ir viens no spilgtākajiem notikumiem Latvijas vieglatlētikas pēdējā laika pelēcībā. Un sola ļoti interesantu turpinājumu.

Salūts bez turpinājuma... Vai 'Grand Slam' čempiones tituls agrā vecumā ir slikta zīme?

Foto: AFP/Scanpix

Nesen notikušajā Francijas atklātajā tenisa čempionātā vīru turnīrā jau atkal visus izskoloja Rafaels Nadals, kausu virs galvas paceļot divas dienas pēc savas 36. dzimšanas dienas. Tikmēr dāmu finālā vidējais vecums bija "padsmitos" – 21 gadu vecā pasaules līdere Iga Švjonteka apspēlēja martā pilngadību sasniegušo amerikāņu brīnumbērnu Koko Gofu, izcīnot savu otro Parīzes titulu. Pēdējo gadu laikā lielajos turnīros regulāri triumfē arvien jaunākas spēlētājas, taču – vai agrie panākumi tiešām signalizē par spožu gaidāmo karjeru? Vēsture ieskicē zināmas tendences.

Rīga – Ukrainas basketbola jaunā mājvieta. No bērniem un jauniešiem līdz pat Eirolīgai?

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Ukrainas basketbols ir ienācis Latvijā, un pagaidām izskatās, ka daļa no groza bumbas pārstāvjiem savu tuvāko nākotni saista tieši ar spēlēšanu Latvijā. No bērniem un jauniešiem līdz lielajai izlasei un varbūt pat Eirolīgas klubam. "Ja tas būs klubs ar 5-7 miljonus eiro budžetu, tad pusmiljonu vērta spēlētāja izmitināšana hruščovkā ir labākajā gadījumā eksotisks piedāvājums..."

Kas gaidāms "MVP"

Šo nedēļu (kurā MVP svin savu otro jubileju!) esam piestartējuši jau pirmdienā, turklāt – kā! Pamatīgs skaitļos balstīts pētījums no Reiņa Lāča, ko basketbola gardēži notiesās vienā rāvienā un vēl pirkstiņus aplaizīs: par to, kādas ir Latvijas izlases spējas saspringtu spēļu galotnēs, "skaisto zaudējumu" racionāla analīze un unikāla statistika par to, kuri no latviešu groza bumbas meistariem izšķirošajās minūtēs un sekundēs spējuši trāpīt, bet kuriem roka biežāk notrīcējusi. Būs Raimonda Rudzāta viedokļa sleja par Latvijas hokeja vieglas uzvedības dabu, būs jaunākā "MVPersonība" sērija ar vienu no interesantākajiem Latvijas basketbola treneriem, būs Ukrainas volejbola izlases boss Uģis Krastiņš, Pirmās formulas gaistošais Holivudas stāsts, BMX bizness Latvijā un bīstamās asinis olimpiskajā peldbaseinā.