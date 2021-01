Rinkēvičs atkārtoti norāda: šādos apstākļos hokeja čempionāta rīkošana Minskā ir nepieņemama

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs atkārtoti norādījis, ka 2021. gada pasaules hokeja čempionāta rīkošana Minskā nav atbalstāma, jo Baltkrievijā turpinās represijas.

Rinkēvičs savu un Latvijas ārpolitikas viedokli atkārtojis pēc tam, kad Minskā pie Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko vizītē bija ieradies Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) prezidents Renē Fāzels. Tikšanās galvenā tēma bija 2021. gada pasaules čempionāts, kuru plānots rīkot Minskā un Rīgā.

Tomēr pēc augustā notikušajām nedemokrātiskām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām arvien skaļāk tiek runāts, ka pasaules čempionāta rīkošana Minskā nav iespējama politisku iemeslu dēļ. Kā zināms, Lukašenko uzvara vēlēšanās nav starptautiski atzīta, bet pēc vēlēšanām sākušās lielākas represijas pret režīma pretiniekiem un protestētājiem.

"Es atkārtoju Latvijas nostāju, ka pasaules hokeja čempionāta organizēšana Minskā ir pilnīgi nepieņemama, represijas pret mierīgiem demonstrantiem, tostarp sportistiem, padara šādu pasākumu amorālu un tas ir pretrunā ar sportiskuma principiem. Mēs gaidām IIHF lēmumu, saociālajos tīklos ierakstīja Latvijas ārlietu ministrs.

I reiterate position of Latvia that organising World Ice Hockey Championship in #Minsk is completely unacceptable, repressions against peaceful demonstrators, including athletes, makes such event immoral & contrary to the principles of sportsmanship. We await @IIHFHockey decision https://t.co/LmutonNgRW