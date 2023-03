Šilovs: NHL līmenī ar katru spēli jūtos pārliecinošāk

Latvijas hokeja vārtsargs Artūrs Šilovs pēkšņo izsaukumu uz Vankūveras "Canucks", lai sargātu vārtus mačā pret Nešvilas "Predators", nosauca par vēl vienu iespēju, ar kuru viņš varēja pierādīt sevi Nacionālās hokeja līgas (NHL) līmenī.

Jau vēstīts, ka Šilovs pirmdien atvairīja 29 metienus un palīdzēja "Canucks" savā laukumā ar 4:3 pēcspēles metienu sērijā pārspēt "Predators".

"Šī bija laba spēle. Svarīgākais, ka mēs uzvarējām. Es šajā līmenī ar katru spēli jūtos pārliecinošāk un ērtāk, jo es sāku lasīt, ko hokejisti laukumā darīs," pēc mača intervijā žurnālistiem teica Šilovs.

Šilovs par iespēju spēlēt šajā mačā uzzināja diezgan vēlu. Viņš tika izsaukts no Amerikas hokeja līgas (AHL) kluba Ebotsfordas "Canucks", jo Kolins Delija nevarēja spēlēt slimības dēļ.

"Tā man bija iespēja, un par to es nesūdzēšos," turpināja latvietis. Viņam tika arī jautāts par to, kā viņam izdevies pārnest savu spēles stilu no zemākas uz augstāku līgu. "Vienmēr esmu bijis pārliecināts par savu atlētiskumu, tāpēc priecājos, ka mans spēles stils darbojas arī šajā līmenī."

Pēcspēles metienu sērija noslēdzās ar to, ka Šilovs apturēja pretinieka metienu. Pirms tam Eliass Petersons izcēlās ar precīzu metienu, un abi pūles "bullīšos" atnesa "Canucks" uzvaru.

"Pēcspēles metienos pēc Petersona gūtajiem vārtiem bija spiediens, jo man vajadzēja apturēt ripu, lai uzvarētu spēli. Kad tas izdevās, sajūtas bija lieliskas. Emocijas bija sakāpinātas, visi priecājās," teica Šilovs.

Šobrīd "Canucks" rīcībā vairāki aizsargi kopā ar Šilovu spēlējuši arī AHL, un latvietis stāstīja, ka tas palīdz, jo viņiem izveidojusies savstarpēja sapratne laukumā.

Šajā sezonā Šilovs NHL aizvadījis piecas spēles, kurās izcīnījis trīs uzvaras. Viņš vidēji mačā ielaidis 2,75 vārtus un atvairījis 90,8% pretinieku metienu.