Skandāls NHL – tiesnesis spēles pārraidē atzīst, ka vēlējies sodīt 'Predators'

Nacionālās hokeja līgas (NHL) vadība uzsākusi izmeklēšanu par atgadījumu otrdienas spēlē starp Našvilas "Predators" un Detroitas "Red Wings" komandām. Tās laikā viens no tiesnešiem izteicis komentāru, ka vēlējies "Predators" piešķirt noraidījumu, kas bija dzirdams spēles televīzijas translācijā, ziņo medijs "The Athletic".

Otrdien aizvadītajā spēlē ar rezultātu 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) triumfēja mājinieki "Predators" komanda. Vēl pirms otrā vārtu guvuma otrajā periodā par "Red Wings" aizsarga Džona Merila klupināšanu sodīts tika "Predators" uzbrucējs Viktors Arvidsons. Pats hokejists lēmumu apstrīdēja, bet bijušais NHL vārtsargs un laukuma saimnieku spēļu komentētājs Kriss Meisons translācijā uzsvēra, ka Merils tēlojis.

Īsi pēc pārkāpuma piešķiršanas spēles translācijā misēkļa dēļ gan bija dzirdams arī tiesnesis Tims Pīls, kurš, visticamāk, sarunājās ar kolēģi Kelliju Saderlandu.

"Nebija nekā īpaša, bet es vēlējos pret Našvilu dabūt nolādētu noraidījumu..." paguva pateikt Pīls pirms audio tika norauts no ētera.

Maybe if you're a mic'd up ref, you shouldn't express how you wanted to call a penalty against a team earlier in the game, changing how you ref the rest of the game.

"It wasn't much but I wanted to get a fuckin' penalty against Nashville early in the..."#Preds #LGRW pic.twitter.com/6fZImkdqLr

— Matt Best (@bestofmatt) March 24, 2021