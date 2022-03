Smirnovam rezultatīva piespēle uzvarā pār Ķēniņu

Latvijas uzbrucējs Deniss Smirnovs sestdien asistēja vārtu guvumā Šveices augstākās hokeja līgas (NL) spēlē un kopā ar Ženēvas "Servette" komandu izcīnīja uzvaru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ženēvas hokejisti mājās ar rezultātu 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzveica uzbrucēja Ronalda Ķēniņa pārstāvēto "Lausanne".

Smirnovs nepilnas divas minūtes pirms pirmā perioda palīdzēja panākt rezultātu 1:0, vairākumā izdarot uzmetienu uz vārtiem. Viņš šajā duelī uz ledus bija 18 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā vienreiz meta pa vārtiem un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1. Aizsarga Sanda Smona nebija ženēviešu pieteikumā.

Ķēniņš 20 minūtēs un 29 sekundēs izpildīja četrus metienus pa vārtiem, bloķēja vienu raidījumu, uzvarēja savā vienīgajā iemetienā un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.

Neveiksmīgs mačs izvērtās vārtsargam Ivaram Punnenovam, kura pārstāvētā Langnavas "Tigers" mājās ar 3:7 (0:1, 2:4, 1:2) kapitulēja "Davos" vienībai.

Punnenovs pirmajos divos periodos atvairīja 15 no 20 metieniem, bet trešajā trešdaļā vārtus sargājušais Tims Baumans neitralizēja piecas no septiņām ripām. no "Tigers" pārstāvošajiem latviešu hokejistiem pieteikumā bija tikai uzbrucējs Oskars Lapinskis, bet viņš laukumā nedevās.

Tikmēr pār čempioni "Zug" uzvaru svinēja uzbrucēja Mika Indraša pārstāvētā "Biel-Bienne", kas savu tribīņu priekšā bija pārāka papildlaikā ar rezultātu 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0). Indrašis spēlēja 15 minūtes un piecas sekundes, uzvarēja trīs no astoņiem iemetieniem, tika pie četrām soda minūtēm un dueli pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu.

Uzbrucējs Kaspars Daugaviņš un "Bern" sestdien nespēlēja.

"Biel-Bienne" ar 84 punktiem 50 spēlēs ieņem sesto vietu, "Lausanne" ar 84 punktiem 50 spēlēs ir septītā, bet "Servette" ar 85 punktiem 51 cīņā ir pozīciju zemāk. "Bern" ar 65 punktiem 51 cīņā ieņem desmito pozīciju, bet "Tigers" ar 35 punktiem 49 spēlēs ierindojas 12.vietā 13 komandu konkurencē.

Iepriekšējā sezonā par NL čempioniem tika kronēti "Zug" hokejisti.