Latvijas Hokeja federācija (LHF) nav atmetusi cerības no valsts saņemt papildu finansējumu pasaules hokeja čempionāta rīkošanai, daļa no šīs naudas paredzēta Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) kongresa organizēšanai. Tiesa, IIHF kongresā piedalīsies arī agresorvalsts Krievija un tās atbalstītāja Baltkrievija, līdz ar to, piešķirot tam valsts naudu, Latvija netieši atbalstītu to piedalīšanos starptautiskos sporta forumos vai sacensībās.

Vai Latvijas iedzīvotājiem vajadzētu finansiāli atbalstīt IIHF pasākumus? Organizācija neļauj sacensībās startēt Krievijai un tās atbalstītājai Baltkrievijai, tomēr iepriekš tā ir bijusi ļoti pielaidīga Krievijai. Turklāt IIHF bijušais prezidents (tagad goda prezidents) Renē Fāzels nesen tika pie Krievijas pases un siltas vietas diktatora Vladimira Putina galmā. IIHF nesteidzas apturēt abu valstu līdzdalību organizācijā, kamēr notiek vardarbība Ukrainā, un tās padomē darbojas Krievijas prezidentam pietuvinātā bijusī hokeja zvaigzne Pāvels Burē. Pirms gada Kremlim draudzīgie mediji pēc IIHF kongresa īpaši izcēla, ka Krievija un Baltkrievija piedalījušās kongresā, un šo "labvēlīgo faktu" izcēla arī politiskā līmenī, tikai vēlreiz apliecinot, ka agresorvalstī sportu izmanto kā vienu no politikas ieročiem.