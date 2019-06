Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51225269 [REQUEST_URI] => /news/hokejs/vartsarga-karjeru-nolemis-beigt-izcilais-roberto-luongo.d?id=51225269 [REDIRECT_URI] => /news/hokejs/article.php?id=51225269 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/hokejs/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/sport/news/hokejs/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/sport [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.168 [SERVER_NAME] => sports.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 116.203.154.204 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => ru-ru [HTTP_COOKIE] => dcid=847577409,1,1593156030,1561620030,d4c3dd78824b5fc7c4fe16ecfe7a8dd6 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 1441002392 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 116.203.154.204, 10.1.0.112 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /sports/news/hokejs/vartsarga-karjeru-nolemis-beigt-izcilais-roberto-luongo.d?id=51225269 [HTTP_HOST] => sports.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => sport [PHP_SELF] => /news/hokejs/article.php [REQUEST_TIME] => 1561620223 )

27.06.2019 08:59 Vārtsarga karjeru nolēmis beigt izcilais Roberto Luongo Authors DELFI Sports Article Actions Foto: AP/Scanpix/LETA Par profesionālā hokejista karjeras noslēgšanu trešdien paziņoja viens no visu laiku labākajiem Nacionālās hokeja līgas (NHL) vārtsargiem Roberto Luongo no Floridas "Panthers". NHL visu laiku trešais uzvarām bagātākais vārtsargs par savu lēmumu sākumā paziņoja sociālajos tīklos ar sev ierasto humoru. I've decided to take my talents to a South Beach retirement home ✌🏼 pic.twitter.com/BTuZIo8XT8 — Strombone (@strombone1) June 26, 2019

Vēlāk NHL un "Panthers" publicēja Luongo atklāto vēstuli, kurā hokejists skaidroja aiziešanas iemeslus un atskatījās uz izcilo karjeru. Kā norāda vārtsargs, svītru karjeras turpināšanai pārvilkusi gurna operācija pirms vairākiem gadiem, pēc kuras viņš vairs laukumā nevar pilnībā būt tāds, kādu pieraduši redzēt līdzjutēji. "Uz treniņiem ierados divas stundas agrāk, bet pirms spēlēm – trīs, lai varētu labāk sagatavoties. Pat pirms gulētiešanas vakaros – ir vai nav spēle nākamajā dienā – man nākas veikt nostipirnošos vingrinājumus. Visa mana dzīve ir mainījusies un griežas ap atveseļošanos, stiprināšanas vingrinājumiem, un nākas pārliecināties, vai nākamajā dienā vispār būsu gatavs kaut kur doties," vēstulē raksta Luongo. "Es upurējos, jo es mīlu šo spēli, man patīk būt daļai no tās, būt darbībā un cīnīties plecu pienpleca ar komandas biedriem. Es bju gatavs iet tam visam cauri, jo mīlu hokeju." Savas vēstules noslēgumā Luongo atkal "iepin" sev tipisko humoru. "Tagad ir laiks diskusijām par manu aiziešanu un kas būs tālāk. Bet mans uzskats – esmu vēl viens pensionārs Floridas dienvidos. Man jau drīz pienāksies iedzīvotāja pensionāra karte." Luongo karjeras laikā Ņujorkas "Islanders", Vankūveras "Canucks" un "Panthers" rindās ticis pie 489 uzvarām, šajā rādītājā zaudējot vien Martinam Brodēram un Patrikam Ruā. Luongo gan neizdevās virs galvas pacelt Stenlija kausu, kuram viņš bija vistuvāk ar ar Vankūveras "Canucks" 2011. gadā, finālsērijā septiņās spēlēs piekāpjoties Bostonas "Bruins". Kopā ar Kanādas izlasi Luondo izcīnīja Pasaules kausu, divas zelta medaļas olimpiskajās spēlēs un divreiz uzvarēja arī pasaules čempionātā. Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Source Tags Canucks Hokejs NHL Panthers Pamanījāt kļūdu?

