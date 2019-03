Video: Jevpalovs gūst skaistus 11. vārtus sezonā

Latvijas uzbrucējs Ņikita Jevpalovs sestdien guva savus 11. vārtus šīs sezonas Amerikas Hokeja līgas (AHL) čempionātā.

Jevpalova pārstāvētā Lavālas "Rocket" komanda viesos ar 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) pagarinājumā pieveica Springfīldas "Thunderbirds" vienību.

Jevpalovs šī mača 39. minūtē guva savas komandas pirmos vārtus, tobrīd panākdams 1:2. Latvijas hokejists šajā mačā veica trīs metienus pa vārtiem, nopelnīja divas soda minūtes un ieguva lietderības koeficientu +1.

Šosezon Jevpalovs 60 spēlēs guvis 11 vārtus un veicis desmit rezultatīvas piespēles.

Voici le but de Nikita Jevpalovs... oui, c'était très beau🤤

Here is Nikita Jevpalovs' goal... yep, it was a beauty🤤#Gorocket pic.twitter.com/Y0mahZN3cT