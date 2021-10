Žurnālists: Balcers sezonu sāks 'Sharks' otrajā virknējumā

Latvijas izlases hokejists Rūdolfs Balcers sezonu uzsāks Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Sanhosē "Sharks" otrajā uzbrucēju virknējumā, prognozē komandas apskatnieks Šengs Pengs.

Balcers ceturtdien rīta treniņā laukumā gāja otrajā uzbrucēju virknējumā. Ar viņu kopā spēlēja zviedrs Viljams Eklunds un čehs Tomāšs Hertls.

Galvenais treneris Bobs Boners šādu trio iespēlējis jau kopš septembra beigām. Pengs sociālajā vietnē "Twitter" paredz, ka ceturtdienas treniņa virknējumi atbilst maiņām, ar kurām "Sharks" arī uzsāks regulāro sezonu.

#SJSharks lines this morning, Gadjovich is here, wearing No. 42:

Dahlen-Couture-Meier

Eklund-Hertl-Balcers

Nieto-Bonino-Labanc

Cogliano-Weatherby-Pederson

Barabanov-Gadjovich (extras)

Guess those will be your four lines to start the season