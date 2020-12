Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde pēc ievēlēšanas saņem atalgojumu, lai gan par to publiski futbola sabiedrībai nav paziņots. LFF valdes atalgojumu pieļauj biedrības jaunie statūti, bet atalgojuma apmēru un atbilstību nosaka viens cilvēks.

2020. gada 3. jūlijā par LFF prezidentu ievēlēja Vadimu Ļašenko, bet LFF valdē, ieskaitot Ļašenko, ir deviņi cilvēki. Līdz ar stāšanos amatā Ļašenko un valdes locekļi tika pie atalgojuma, par ko gan sabiedrībai publiski nav pateikts un skaidrots. Iepriekšējie LFF valdes locekļi un prezidents atalgojumu nesaņēma, jo to nepieļāva biedrības statūti, bet pērnā gada nogalē statūtu jaunā redakcija to pieļauj.

"Valdes locekļi par savu darbību var saņemt samaksu, un atlīdzību nosaka Pārvaldības un atbilstības nodaļa, ievērojot attiecīgajos LFF noteikumos paredzēto procedūru," teikts LFF statūtu 38. panta devītajā punktā.

LFF prezidents pirmdien, 21. decembrī, intervijā "Delfi TV" nenoliedza, ka visa valde saņem atalgojumu, tomēr nevēlējās to atklāt.

"Pēc jauniem statūtiem un UEFA prasībām ir izveidota labas pārvaldības komiteja (Pārvaldības un atbilstības nodaļa – red.), kas nosaka atlīdzības formulu gan prezidentam, gan valdes locekļiem," skaidroja Ļašenko.

Portāla "Delfi" rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka sešu valdes locekļu atalgojums ir 2500 eiro, divi viceprezidenti saņem vairāk, bet prezidents saņem 7500 eiro. Ļašenko apgalvoja, ka šīs summas neatbilst patiesībai, tās ir mazākas, bet atteicās nosaukt atalgojuma apmēru.

"Tā ir konfidenciāla informācija. Ja būs aktuāli, tad varam to savā starpā izrunāt. Tā ir UEFA prakse, arī UEFA valde saņem atlīdzību, un tāds modelis ir citās (futbola) federācijās, tāpēc bija izveidota, pēc UEFA noteikumiem un prasībām, labas pārvaldības komiteja, kas nosaka ciparus," apgalvo Ļašenko. "(Atalgojums) Nav noslēpums, bet līgumā rakstīts, ka tas (publiskot apmēru) nav atļauts. Esmu gatavs atklāt, bet, ja to atļauj līgums. Varbūt vajag ar juristiem pakonsultēties. Cipars ir mazāks, nekā minēts. Līgumā ir punkts (par neizpaušanu). Un to nevaru pārkāpt."

Portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka visu deviņu valdes locekļu, LFF prezidenta biroja vadītāja (jauns amats biedrībā) un dažādu LFF komiteju atalgojums gadā var sasniegt vismaz 500 000 eiro, bet četru gadu termiņa laikā šī summa būtu vismaz divi miljoni eiro.

Lēmumu par valdes locekļu atalgojumu pieņēma LFF jaunizveidotā pārvaldības un atbilstības nodaļa, kurā ir viens cilvēks – Anrī Leimanis. LFF statūti nereglamentē šīs nodaļas dalībnieku skaitu.

"Tā ir UEFA rekomendācija (par pārvaldības un atbilstības nodaļu). Citas rekomendācijas mēs neesam saņēmuši, bet, ja saņemsim, tad izskatīsim. Iespējams, tas nav pareizi (vienpersoniski pieņemt lēmumu). Mums tā ir pirmā pieredze. Pēc gada varam ar saviem kolēģiem pārrunāt un pārskatīt, ko varam izmainīt šajā kontekstā," skaidroja Ļašenko.

