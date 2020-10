Latvijas futbolisti pārbaudes spēlē izbraukumā tiekas ar Melnkalni

Pirms divām Nāciju līgas sacensībām Latvijas futbolisti pārbaudes spēlē izbraukumā trešdien, 7. oktobrī, tiekas ar Melnkalni.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Spēle starp Melnkalnes un Latvijas futbola valstsvienībām Podgoricā sāksies plkst.20. pēc Latvijas laika.

Spēle Melnkalnē starp abām vienībām bija ieplānota jau šā gada 26.martā, taču Covid-10 pandēmijas dēļ tā nenotika.

Mača favorīte būs Melnkalne. Tā gan ieņem augstāku vietu pasaules rangā - 63.vieta pret Latvijas 137.vietu, gan arī spēlē augstākā Nāciju līgas grupā. Kamēr Latvija cīnās zemākajā D līgā, melnkalnieši ir C līgā. Turklāt atšķirībā no Latvijas, kas ar diviem neizšķirtiem pundurvalstu grupā ieņem otro vietu četru komandu konkurencē, Melnkalne C līgas pirmajā grupā svinējusi divas uzvaras un ieņem pirmo vietu.

Pēdējās trijās spēlēs abas pretinieces nav zaudējušas, taču Melnkalne svinējusi trīs uzvaras, pārbaudes mačā Podgoricā ar 2:0 pieveicot Baltkrieviju un Nāciju spēlēs mačos izbraukumā ar 2:0 uzvarot Kiprā un ar 2:1 - Luksemburgā.

Tikmēr Latvija pagājušajā rudenī Eiropas čempionāta kvalifikācijas pēdējā mačā savā laukumā, kas vairs neko neizšķīra, ar 1:0 pieveica Austrijas izlases eksperimentālo sastāvu, bet šoruden Nāciju līgas mačos nespēja pieveikt Andoru savā laukumā (0:0) un Maltu viesos (1:1).

Līdz šim komandas tikušās vienreiz. 2012.gada augustā draudzības spēlē Melnkalne uzvarēja ar 2:0. Vārtus 36.minūtē guva joprojām ierindā esošais komandas kapteinis un visu laiku labākais vārtu guvējs Stevans Jovetičs, bet 76.minūtē vārtus guva otrajā puslaikā uz maiņu laukumā nākušais Filips Kasaļica.

No pašreizējiem Latvijas izlases kandidātiem 2012.gadā mačā ar melnkalniešiem spēlēja pussargs Artūrs Zjuzins, bet uz maiņu laukumā devās Ritvars Rugins ("Riga").

Latvijai nevarēs palīdzēt aizsargs Kaspars Dubra no Ukrainas komandas "Oleksandriya", kuram tieši pirms izlidošanas uz spēles vietu fiksēts pozitīvs Covid-19 tests.

Tāpat aizsargs Antonijs Černomordijs no "Riga" savainojuma dēļ uz Melnkalni nav devies.

Latvijas izlasei ir bijis ierobežots gatavošanās laiks. Pirmajā izlases treniņā varēja trenēties astoņi cilvēki, otrajā - 17, bet trešajā otrdien Melnkalnē izlase jau bija tuvu pilnam sastāvam.

Latvijas futbola izlase 7.oktobrī Podgoricā aizvadīs pārbaudes spēli ar Melnkalni, 10.oktobrī UEFA Nāciju līgā viesosies pie Fēru salām, bet trīs dienas vēlāk šī paša turnīra ietvaros savā laukumā uzņems Maltu.

Latvieši UEFA Nāciju līgas D pirmās grupā septembrī mājās spēlēja neizšķirti 0:0 ar Andoru un viesos cīnījās 1:1 ar Maltu.

Pēc divām spēlēm grupas vadībā ar sešiem punktiem ir Fēru salas, divi punkti ir Latvijai, bet pa vienam guvusi Andora un Malta.

Nāciju līgas D pirmās grupas uzvarētāja nodrošinās vietu nākamās sezonas C līgā jeb pēc spēka trešajā līmenī. D līgā spēlē Eiropas vājākās izlases.

Pēdējās Nāciju līgas spēles Latvijai paredzētas novembrī.