Latvijas futbolisti PK atlases ciklā spēlēs pret Norvēģijas brīnumbērnu Holannu

Latvijas vīriešu futbola izlase 2022. gada Pasaules kausa kvalifikācijas Eiropas zonas apakšgrupā tiksies ar Nīderlandi, Turciju, Norvēģiju, Melnkalni un Gibraltāru, noskaidrojās pirmdien Cīrihē notikušajā izlozē.

Nīderlande tika ielozēta no pirmā groza, Turcija – no otrā, Norvēģija – no trešā, Melnkalne – no ceturtā un Gibraltārs – no sestā. Tādējādi Latvijā, iespējams, varēs redzēt 20 gadus veco Norvēģijas izlases uzbrucēju Ērlingu Holannu, kurš kopš pievienošanās Vācijas bundeslīgas vienībai Dortmundes "Borussia" šogad 32 spēlēs izcēlies ar 33 vārtiem.

Vairākas zvaigznes pārstāv arī 14. vietā Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) rangā esošo Nīderlandes futbola izlasi. Sporta cienītāji var cerēt klātienē redzēt "Liverpool" aizsargu Virgilu van Dijku, kurš 2019. gadā piekāpās vien Lionelam Mesi balsojumā par gada labāko futbolistu, "Barcelona" vienības pussargu Frenkiju de Jongu un citus augstas klases spēlētājus.

Latvijas izlase pirms izlozes bija piektajā no sešiem groziem kopā ar Armēniju, Kipru, Fēru salām, Azerbaidžānu, Igauniju, Kosovu, Kazahstānu, Lietuvu un Andoru, tādējādi šīs valstis pašmāju valstsvienībai nevarēja tikt ielozētas pretiniekos.

2022. gada Pasaules kausa kvalifikācijas sākums paredzēts nākamā gada 24. martā.

Eiropas zonā izlases sadalītas pa desmit apakšgrupām – piecās pa piecām izlasēm un piecās pa sešām izlasēm. Pasaules kausa finālturnīram kvalificēsies desmit grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies desmit otro vietu ieguvējas un divas labākās UEFA Nāciju līgas komandas, kas apakšgrupās būs ārpus labāko divnieka.

📰 CONFIRMED: Here are the groups for @UEFA's #WCQ on the road to #WorldCup Qatar 2022!

🤔 Which games stand out to YOU? pic.twitter.com/sLsXolLR3t