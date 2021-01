Latvijas otrajai spēcīgākajai futbola līgai mainās ģenerālsponsors un koncepts

Sporta bārs "Optibet" kļuvis par Latvijas futbola pirmās līgas titulsponsoru, sacensībām no 2021. gada sezonas iegūstot nosaukumu "Optibet" Nākotnes līga, kā arī turpinās iepriekš uzsāktos darbus Latvijas telpu futbola atbalstīšanā. Sponsorēšanas līgums ar Latvijas Futbola federāciju (LFF) noslēgts uz diviem gadiem, informēja LFF.

Kopš 2019. gada sezonas "Optibet" ir Latvijas virslīgas čempionāta ģenerālsponsors. Tāpat "Optibet" vairākus gadus piedalījies Latvijas telpu futbola popularizēšanā, atbalstot telpu futbola virslīgas sacensības. 2021. gada sezonu pirmās līgas čempionāts sagaidīs ar jaunu nosaukumu, vizuālo identitāti un vērtībām, kas radītas ar mērķi izcelt šī turnīra pievienoto vērtību kā nākotnes tiltam uz izaugsmi ne tikai klubiem, kuri tuvākā vai tālākā nākotnē plāno nokļūt Latvijas futbola piramīdas augšpusē, bet arī spēlētājiem, kuri savu nākotni saista ar piedalīšanos valsts vadošajā futbola čempionātā.

Tāpat pie vizuālām pārmaiņām tiks telpu futbola sacensības, par kurām tiks pavēstīts tuvākajā laikā.

"Ar savu aktīvo iesaisti Latvijas sporta dzīvē jau vairāku gadu garumā "Optibet" sevi ir pierādījis kā īstena profesionāļu komanda, kurai rūp Latvijas sports, arvien ciešākas saiknes izveidošana ar līdzjutējiem un kvalitatīvi sacensību apstākļi, kuros attīsties gan pašmāju futbola talantiem, gan klubiem. Tas ir redzējums, kurā mūsu nākotnes vērtības un akcenti sakrīt, tāpēc esam patiesi gandarīti par tik uzticama, sevi pierādījuša un aktīva partnera iegūšanu," pauž LFF prezidents Vadims Ļašenko. "Arī pirmās līgas turnīrs, tai skaitā pateicoties iepriekšējiem sadarbības partneriem, ir pakāpeniski audzis, tomēr ir pienācis laiks spert soli tālāk. Spēku apvienošana ar "Optibet" un līgas koncepta maiņa šim turnīram ļaus stiprināt tā saikni ar elites sacensībām un kļūt par tiltu starp profesionāļiem un amatieriem."

"Kā zināms, Latvijas telpu futbola sistēma pērn pieredzēja ievērojamas strukturālas izmaiņas. Šim segmentam pilnībā atgriežoties LFF paspārnē, vēlamies pakāpeniski celt arī telpu futbola sacensību kvalitāti, atspoguļojumu un iesaisti. "Optibet" šajā ziņā jau ir ar plašu pieredzi, tāpēc esam priecīgi par iespēju iepriekš uzsākto turpināt, tiecoties pēc jauniem un ambicioziem mērķiem," komentējot sadarbību telpu futbola segmentā, piebilst LFF prezidents.

"Viena no "Optibet" galvenajām prioritātēm ir kvalitatīva sporta dzīves attīstība Latvijā. Ar futbolu jau esam labi pazīstami, līdz ar to var uzskatīt, ka turpinām uzsākto kursu, paplašinot apvāršņus. Uzsāktā sadarbība ar LFF dos iespēju uzrunāt milzīgu sportu un īpaši futbolu mīlošu auditoriju. Šobrīd, kad sporta atbalstītāji nepulcējas stadionos, īpaši nozīmīgi ir domāt par to, kā līdzjutējiem būt iesaistītiem un klātesošiem ne tikai spēles laikā, bet arī ikdienas dzīvē. Dzīvojam laikā, kad lielu priekšrocību mums dod digitālie sasniegumi un sociālo plašsaziņas līdzekļu pilnveide, tāpēc esmu pārliecināta, ka, sadarbojoties ar LFF, attīstot kopīgu redzējumu un strādājot pie tā izpildes, sasniegsim labus rezultātus gan futbola popularizēšanā, gan abu zīmolu pozīciju un vērtību nostiprināšanā. Ir patiess prieks par šo uzsākto sadarbību," saka Zane Liepa, "Optibet" zīmola vadītāja Latvijā.

"Īpaši atzinīgi ir vērtējams fakts, ka šajos globālajos krīzes apstākļos sportam tiek izrādīts atbalsts. Tāpat šis ir viens LFF mārketinga stratēģijas rezultātiem, kas paredz skaidri un konkrēti nodalīt dažādus futbola segmentus un produktus, ļaujot futbola atbalstītājiem izvēlēties sev tīkamākos produktus un mērķauditorijas. Ar šo sadarbību ir pienācis laiks mainīt Pirmās līgas domāšanas būtību. Visiem, kuri ir iesaistīti šajā turnīrā, ir jābūt ar nākotnes sapņiem un ir jābūvē savs nākotnes tilts, lai sasniegtu visaugstākos rezultātus," uzsver LFF Mārketinga nodaļas vadītājs Renārs Krīgers.

Valstī noteikto ierobežojumu dēļ telpu futbola virslīgas čempionāts pašlaik ir apturēts līdz turpmākam attiecīgam paziņojumam. Pašlaik norisinās darbs ar mērķi sacensības atsākt februāra vidū. Savukārt "Optibet" Nākotnes līgas čempionātā, kurā 2021. gadā tiek plānota 10 komandu dalība, līdz februāra beigām norisinās komandu pieteikumu iesniegšana licencēšanas procesa iziešanai.