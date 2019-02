"OlyBet" Zvaigžņu spēles ietvaros sestdien, 16. februārī, Tartu "slam dunk" konkursā pārliecinoši uzvarēja "lidojošais" Kristaps Dārgais.

"Slam dunk" jeb bumbas triekšanas grozā no augšas konkursā Dārgais bija izteikts favorīts, un viņš parādīja iespaidīgu sniegumu. Dārgais finālā savāca maksimālos 30 punktus no žūrijas Ainara Bagatska, Edgara Šnepa un Gerda Kulamē. Viņam cienījamu konkurenci izrādīja leģionārs no Somijas Zvaigžņu spēles komandas.