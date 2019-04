Lomažs finālčetrinieka vērtīgākais spēlētājs, piecniekā četri Latvijas klubu pārstāvji

Pēc basketbola kluba "Ventspils" triumfa "OlyBet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas pirmajā sezonā par finālčetrinieka vērtīgāko spēlētāju nosaukts komandas aizsarga pozīcijas spēlētājs Rihards Lomažs.

Jau vēstīts, ka apvienotās līgas finālspēlē uzvarēja basketbola klubs ‘Ventspils”, kas ar rezultātu 102:80 pieveica “VEF Rīga” vienību. Savukārt spēlē par trešo vietu pēdējā uzbrukumā uzvaru izcīnīja Tallinas "Kalev/Cramo" komanda, kas ar 87:85 pārspēja basketbola klubu "Ogre".

"Final Four" zvaigzne Rihards Lomažs pusfināla spēlē pret "Ogre" vienību izcēlās ar 17 punktiem, bet finālmačā guva 26 punktus, trāpot četrus no četriem divpunktu metieniem, četrus no pieciem tālmetieniem un visus sešus soda metienus.

Simboliskajā piecniekā vēl tika iekļauts "VEF Rīga" centra spēlētājs Stīvs Zeks, basketbola kluba "Ventspils" aizsargs Ingus Jakovičs, "Ogres" spēka uzbrucējs Kristaps Dārgais un Tallinas "Kalev/Cramo" amerikāņu leģionārs Šavons Luiss.