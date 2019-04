'VEF Rīga' basketbolisti nonāk vienas uzvaras attālumā no LBL fināla

"VEF Rīga" basketbolisti pirmdien nonāca vienas uzvaras attālumā no "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) fināla.

Rīdzinieki pusfināla otrajā spēlē viesos ar rezultātu 104:77 (20:26, 30:16, 24:20, 30:15) pārspēja "Ogres" basketbolistus, sērijā līdz trim uzvarām panākot 2-0.

"VEF Rīga" komandā rezultatīvākais ar 19 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām bija Stīvens Zeks, 18 punktus guva Andris Misters, 14 punkti bija Artim Atem, bet 13 punktus guva Verners Kohs. Cīņā zem groziem ar 11 atlēkušajām bumbām atzīmējās Andrejs Gražulis.

Savukārt ogrēniešiem pa 16 punktiem guva Jānis Pozņaks un Rihards Zēbergs, 15 punkti bija Kristapam Dārgajam, bet 12 punktus iemeta Renārs Magone.

Spēles pirmajās minūtēs laukumā lielākoties saimniekoja abu komandu garie spēlētāji Jānis Pozņaks un Stīvens Zeks. Ogrēnieši pirmajā ceturtdaļā iekrāja septiņu punktu pārsvaru, bet pirmās desmit minūtes uzvarēja ar 26:20. Otrajā ceturtdaļā "VEF Rīga" ar Andra Mistera un Vernera Koha gādību pārņēma vadību un puslaika pārtraukumā devās ar astoņu punktu pārsvaru (50:42).

Trešajā ceturtdaļā viesu handikaps sasniedza jau 18 punktus, bet spēles noslēdzošajā ceturksnī "Ogre" vairs nespēja izrādīt "VEF Rīga" komandai pretestību, galvaspilsētas vienībai svinot pārliecinošu uzvaru ar 104:77.

Jau ziņots, ka pirmajā mačā "VEF Rīga" savā laukumā svinēja graujošu uzvaru ar 110:71.

Trešo spēli vienības aizvadīs trešdien Rīgā.

Latvijas-Igaunijas līgas regulārā čempionāta ietvaros vienības savā starpā tikās divas reizes, abās cīņās uzvaras gūstot "VEF Rīga" basketbolistiem.

Sagaidāms, ka šajā sērijā rīdziniekiem būs jāiztiek bez viena no saviem līderiem Mareka Mejera, kuram ir lauzts deguns. Savainojumi gan mocījuši arī "Ogri", jo ceturtdaļfinālā traumu guva viens no komandas līderiem Rinalds Sirsniņš, bet ilgstoši no veselības likstām atgūstas Kaspars Bērziņš. Neviens no šiem basketbolistiem pirmajās divās cīņās laukumā nedevās.

Otrā pusfināla sērijā Latvijas čempione "Ventspils" ir vadībā ar 1-0 pret "Jūrmala"/"Betsafe" komandu.

Kā divas labākās pašmāju vienības Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas regulārajā čempionātā "Ventspils" un "VEF Rīga" ieguva automātiskas ceļazīmes uz LBL pusfinālu.

Savukārt "Ogre" savā ceturtdaļfinālā ar 3-0 apspēlēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" (ViA), kamēr "Jūrmala"/"Betsafe" ar tādu pašu rezultātu pieveica "Latvijas Universitāti". "Ventspils", "VEF Rīga" un "Ogre" startēja apvienotā čempionāta finālčetrinieka sacensībās, tām ieņemot attiecīgi pirmo, otro un ceturto vietu. Tikmēr jūrmalnieki palika ārpus izslēgšanas turnīra.

Pērn par Latvijas čempioniem pirmo reizi kopš 2014.gada kļuva "Ventspils" basketbolisti, kuri finālsērijā ar 4-2 pieveica "VEF Rīga" komandu.