'Ventspils' basketbola klubs nākamsezon startēs ar samazinātu budžetu

Latvijas vicečempione basketbolā "Ventspils" nākamajā sezonā startēs ar mazāku budžetu nekā nupat aizvadītajā sezonā, taču klubs pauž apņēmību atkal piedalīties Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgā.

Lai arī vēl šomēnes "Ventspils" nenosargāja pērn izcīnīto Latvijas čempiontitulu, finālsērijā piekāpjoties principiālajai konkurentei "VEF Rīga", kluba valdes loceklis Ralfs Pleinics aizvadīto sezonu novērtēja kā labu.

"Sezona nebija viegla, bet jau no paša sākuma tā nesolījās tāda būt. Uzreiz traumas dēļ izkrita Jānis Antrops, tāpēc bija korekcijas sastāvā, bet pēc tam sākās problēmas garajā galā. Dažādi savainojumi izsita no ritma, bet par to nav jāraud. Sports bez traumām nav iedomājams," sacīja Pleinics. "Neskatoties uz to, Eirokausos nostartējām savu iespēju robežās – līdzīgi kā pērn bijām netālu no iekļūšanas Čempionu līgas izslēgšanas turnīrā."

"Šī sezona bija laba. Vienmēr jau gribas izcilu, bet tad vajadzēja sasniegt "play-off" Čempionu līgā un izcīnīt Latvijas čempiontitulu. Esam apmierināti ar treneru un spēlētāju paveikto," neslēpa Pleinics.

Kā Latvijas labākajai komandai "VEF Rīga" ir tiesības nākamsezon debitēt Čempionu līgā, taču tā no šādas iespējas varētu atteikties un dot priekšroku startam VTB Vienotajā līgā un pašmāju čempionātā.

Pleinics uzsvēra, ka "Ventspils" klubs ir gatavs ieņemt "VEF Rīga" vietu un startēt Čempionu līgā, ja rīdzinieki no šādas izdevības atteiksies.

"Man nav pretenziju pret nevienu no basketbolistiem, jo viņi nospēlēja savu spēju robežās. No ārzemniekiem pārsteigumus gan nesagaidījām," teica Pleinics, par sezonas kodola spēlētājiem nosaucot Āronu Džonsonu, Rihardu Lomažu un Māri Gulbi. Džonsons no "Ventspils" kluba gan jau ir atvadījies.

Līgums ar "Ventspili" noslēdzies arī galvenajam trenerim Robertam Štelmaheram. Pagaidām nav skaidrības, vai ar speciālistu tiks noslēgta jauna vienošanās, jo tas esot atkarīgs no Kurzemes kluba finansiālām iespējām.

"Jāizvērtē finansiālās iespējas. Tās neizskatās rožainas, jo startēsim ar mazāku budžetu. Šobrīd uzņēmēji vairs nav ieinteresēti atbalstīt sportu un kultūru, ja vien nav emocionālas sasaistes, bet raudāt par to netaisāmies," norādīja Pleinics.

Tā kā pagaidām vēl nav zināms, vai "Ventspils" startēs FIBA Čempionu līgā, Pleinics atturējās komentēt, kādi uzsvari tiks likti sastāva komplektācijā.

"Ventspils" valdes loceklis arī vērsa uzmanību uz to, ka daudz jauno basketbolistu izvēlas doties prom no Latvijas, kas, viņaprāt, neesot pareizs solis.

"Vecāki izlemj, ko darīt ar savu bērnu, bet varu pateikt, ka nekur viņu atvase nebūs tik novērtēta kā savās mājās. "Ventspils" klubs ir pierādījis, ka daudzi basketbolisti pēc tam var spēlēt labā līmenī, ja viņi ir skolojušies mūsu sistēmā. Latvijas klubi nevar atļauties augstas klases latviešu spēlētājus, to maksātspēja krīt. Varētu ieguldīties jauno talantu attīstībā, bet viņi jau tiek vesti uz ārzemēm," atzina Pleinics. "Šādi tiek pārdots sapnis, neapzinoties tā sliktās puses. Nav nepieciešams vest prom 13-15 gadus vecus talantus – viņi nekur citur nebūs tik novērtēti kā Latvijā."

"Ventspils" par Latvijas čempioni kļuvusi desmit reizes, bet iepriekšējā sezonā tā kļuva par vēsturē pirmo "OlyBet" Latvijas-Igaunijas apvienotā čempionāta uzvarētāju.