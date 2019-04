‘Ventspils’ izsprūk ar uzvaru pēc ‘Jūrmalas’ kapteiņa Pinetes metienu sērijas

Basketbola klubs “Ventspils” sestdien ar rezultātu 86:78 (26:19, 24:22, 18:24, 18:13) uzvarēja pirmajā “Olybet” Latvijas Basketbola līgas (LBL) pusfināla sērijas spēlē pret “Jūrmala/Betsafe” vienību, kura, aizvadot lielisku spēles trešo ceturtdaļu, mājiniekiem problēmas sagādāja līdz spēles pēdējai minūtei.

Kristapa Medisa trīspunktu metiens un divi Laura Blaua punkti pēc ieraušanās uz groza apakšu viesim ļāva panākt 12:12 pirmās ceturtdaļas vidū. Tomēr Jūrmalas vienība desmitminūtes laikā veica veselus desmit noteikumu pārkāpumus.

Tā rezultātā basketbola klubs “Ventspils” izpildīja 21 soda metienu, Roberts Krastiņš un Blaus savāca pa trim piezīmēm, bet rezultāts pēc pirmajām desmit minūtēm bija 26:19 par labu kurzemniekiem.

“Ventspils” šķietami bija gatava nokārtot uzvaru jau otrajā ceturtdaļā. Lieliska minūte padevās Ronaldam Zaķim, kurš apspēlēja vēl sezonas sākumā “Ventspilī” spēlējušo Blauu un efektīgi trieca bumbu grozā no augšas, tad nobloķēja pretinieku otrā laukuma pusē, bet visbeidzot trāpīja arī āķa metienu. Drīz vien rezultāts jau bija 46:28 par labu dzeltenzilajos formastērpos ģērbtajiem mājiniekiem.

Taču pirms puslaika pārtraukuma nesportisko piezīmi nopelnīja ventspilnieks Māris Gulbis, kurš pēc svilpes pagrūda Kasparu Vecvagaru, bet pāris sekmīgi Vecvagara uzbrukumi Mārtiņa Gulbja trenētajiem vīriem ļāva pietuvoties līdz deviņu punktu deficītam.

No ģērbtuvēm gatavāki laukumā atgriezās jūrmalnieki, ko it īpaši var sacīt par komandas kapteini Uģi Pineti. Tukumā dzimušais basketbolists divu minūšu laikā realizēja četrus no četriem tālmetieniem, palīdzot “Jūrmala/Betsafe” pietuvoties jau līdz divu punktu atstatumam.

Viesi ceturtdaļas laikā turpināja uzbrukt ļoti sekmīgi, Kaspara Medisa precīzam pustālajam metienam panākot jau 63:58 jūrmalnieku labā.

“Ventspils” gan pārsvaru pirms ceturtās ceturtdaļas atguva, un Riharda Lomaža tālmetiens pēdējās desmitminūtes ievadā panāca jau +6. Jūrmalnieki augstāk izsēto komandu tālāk gan nepalaida līdz Mārcis Vītols un Lomažs viens pēc otra trāpīja sarežģītus tālmetienus – 56 sekundes pirms spēles beigām 83:76.

Atlikušajos uzbrukumos "Jūrmala/Betsafe" nenospēlēja pietiekami sekmīgi, tādējādi mačam beidzoties 86:78 par labu "Ventspilij".

Uzvarētāju labā rezultatīvākais ar 19 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Rihards Lomažs, bet Ingus Jakovičs, kurš trāpīja desmit no 11 soda metieniem, sakrāja identisku statistiku kā Lomažs un izprovocēja astoņas pretinieku piezīmes.

Kūrortpilsētas komandas labā 21 punkts Kaspara Vecvagara kontā, savukārt Uģis Pinete piebalsoja ar 19 punktiem.

Otrā sērijas spēle tiks aizvadīta otrdien, 23. aprīlī, kad Jūrmalas Valsts ģimnāzijā viesu lomā iejutīsies basketbola klubs "Ventspils". Dienu iepriekš otrā pusfināla sērijā basketbola klubs "Ogre" lūkos gūt revanšu pēc sestdien piedzīvotās sagrāves, lai izlīdzinātu rezultātu pret "VEF Rīga" vienību. Pusfinālu sērijas tiks aizvadītas līdz trim izcīnītām uzvarām.