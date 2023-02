Mūze iestājas pret krievu un baltkrievu startu olimpiskajās spēlēs

Latvijas šķēpmetēja Līna Mūze iestājas pret Krievijas un Baltkrievijas sportistu pielaišanu 2024. gada Parīzes olimpiskajām spēlēm, jo viņa uzskata, ka sportistiem ir jāatbild par to, kādus lēmumus pieņem viņu pārstāvētās valstis.

To Mūze pastāstīja intervijā autorraidījumā "Generation Famous", ko var vērot sociālajā tīklā "Youtube". Viņa dalījās pārdomās par to, ka Londonā notika pēdējās īstās olimpiskās spēles. Riodežaneiro viņa nevarēja piedalīties traumas dēļ, bet Tokijā bija Covid-19 ierobežojumi. Tagad tuvojas Parīzes olimpiskās spēles, bet šobrīd galvenās diskusijas ir par krievu un baltkrievu pielaišanu startam.

"Jau sākas lielas diskusijas par Krievijas un Baltkrievijas sportistu piedalīšanos, ko es pilnībā neatbalstu. Es solidarizējos ar Latvijas Olimpisko komiteju. Ja viņi tiks pielaisti, mēs nebraucam," teica Mūze.

Mūze uzskata, ka sportistiem ir jāuzņemas atbildība par to, kādus lēmumus pieņem viņu valsts. "Šajā gadījumā nav jautājumu ukraiņu cilvēkiem. Tas ir dzīvības vai nāves jautājums, ukraiņus jebkurā brīdī var nogalināt. Sporta sistēma ir zem valsts, viņi visi tiek finansēti no valsts naudas. Es arī tieku finansēta no valsts naudas. Tieši tāpat tagad tiek finansēti Krievijas kara instrumenti, lai nogalinātu ukraiņus. Es neatbalstu, ka viņi (krievi un baltkrievi) tiek pielaisti."

"Emocionāli es jūtu līdzi. Baltkrievijā ir lodes grūdēja Aļona Dubitskaja, kura šobrīd ir cietumā, jo viņa iestājās pret šo režīmu. Mana sirds sāp, bet šajā situācijā mēs nedrīkstam pieļaut citādāku lēmumu vai pat domu," viņa turpināja.

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) janvārī paziņoja, ka aicina pētīt veidus, kā Krievijas un Baltkrievijas sportistiem atgriezties starptautisko sacensību apritē. Šo paziņojumu nosodīja ne tikai Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un citas amatpersonas, bet arī vairākas sporta federācijas.

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK), atbildot uz SOK aicinājumu, paziņoja, ka tās nostāja bija, ir un būs nemainīga un principiāla - kamēr notiek karš Ukrainā, Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalība olimpiskajās spēlēs zem jebkāda karoga ir nepieļaujama.

SOK ieskatā, valdības nedrīkstētu izlemt, kuri sportisti var piedalīties sacensībās un kuri nē. Tāpat konsultāciju procesā nonākts pie secinājuma, ka nevienam sportistam nevajadzētu liegt piedalīties sacensībās, liegumu pamatojot tikai ar viņa pilsonību.

Kā priekšnoteikumus, lai sportisti varētu atgriezties sacensību apritē, SOK min, ka tie varētu startēt tikai kā neitrāli sportisti, nekādā veidā nepārstāvot savu valsti vai federāciju, līdzīgi kā tas ir profesionālajās sporta līgās Eiropā, ASV un Kanādā, kā arī atsevišķos individuālajos sporta veidos.

Tāpat sportisti sacensībās varētu piedalīties, ja pilnībā respektē Olimpisko hartu. Pirmkārt, tie var būt tikai sportisti, kas nav aktīvi atbalstījušu Krievijas karadarbību Ukrainā. Otrkārt, šiem sportistiem jāatbilst Pasaules antidopinga kodeksam un citiem antidopinga noteikumiem.

Gadījumā, ja sportisti neievērotu šos priekšnosacījumus, starptautiskajām federācijām un/vai sacensību rīkotājiem nekavējoties jāatstādina viņus no sacensībām, ziņojot par to SOK.