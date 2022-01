Latvijas čempione riteņbraukšanā Svarinska pievienojas Spānijas UCI līmeņa komandai

2021. gada Latvijas čempione šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā elites dāmām Līna Svarinska jaunajā sezonā pārstāvēs otro gadu UCI līmenī startējošo Spānijas komandu "Farto – BTC", informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

"RRS/ Belo CP" karjeru sākušai Rīgas sportistei Līnai Svarinskai šī būs jau trešā sezona U-23 vecuma grupā. Iepriekšējos divus gadus, pateicoties savam sniegumam un trenera Raivja Belohvoščika kontaktiem, Līna pavadīja Itālijas vienībās – "Eurotarget – Bianchi Vittoria" un "Servetto Makhymo", startējot virknē ļoti prestižu velobraucienu. Pērn Svarinska debitēja sieviešu "Giro d'Italia", ieņemot 28. vietu labākās jaunās braucējas vērtējumā.

Tagad Svarinska panākusi vienošanos ar vienu no Spānijas vadošajām sieviešu riteņbraukšanas vienībām "Farto – BTC". Šī komanda ar UCI licenci startēs otro gadu. Vienības sportistes redzēsim uz starta prestižākajās Spānijas viendienu un daudzdienu sacensībās, Spānijas kausa seriālā, kā arī citu valstu UCI līmeņa velobraucienos.

Sastāvā iekļautas 12 sportistes no sešām valstīm. Septiņas riteņbraucējas pārstāv Spāniju, bet pa vienai ir no Kanādas, Kipras, Latvijas, Meksikas un Dienvidāfrikas Republikas. Komandas pieredzes bagātākā velosportiste ir Marija Bleisa no Kanādas, kurai ir 33 gadi. Aizvadītajā sezonā viņa izcīnīja otro vietu Kanādas čempionātā solo braucienā. Svarinskas komandas biedreņu vidū ir arī seškārtējā Kipras čempione Antrī Šristoforū.

Citu UCI līmeņa Spānijas komandu – "Eneicat RBH Global" – pārstāvēs Lija Laizāne. Tikmēr Latvijas čempione individuālajā braucienā Dana Rožlapa turpinās būt beļģu kluba "Keukens Redant" rindās.