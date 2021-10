Latvijas MTB kausa kopvērtējumā uzvar Muižnieks, Ķelpe un 'DTG – MySport'

Noslēgusies 2021. gada riteņbraukšanas sacensību sezona pašmājās. Latvijas MTB kausa kopvērtējumā ranga līderpozīcijas nosargāja tā ilgstošie līderi – Oskars Muižnieks, Zane Ķelpe un "DTG – MySport" vienība, ziņo Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Aizvadītā sezona Latvijas kalnu riteņbraukšanā bijusi ļoti koncentrēta un notikumiem bagāta. Četru mēnešu laikā aizvadītas kopumā 20 Latvijas kausa vērtējumā iekļautas sacensības, tajā skaitā seriālu posmi. Noteikto ierobežojumu dēļ notikt nevarēja vienīgi Latvijas valsts mežu MTB maratona sezonas noslēdzošais posms Ikšķilē.

Riteņbraucējiem Latvijas kausa vērtējumā bija iespējams cīnīties par punktiem augstākās, pirmās un otrās kategorijas sacensībās. Kopvērtējumā tika vērtētas 12 labākās sacensības vīriem, kā arī desmit labākās dāmām. Tikmēr komandu ieskaitē tika vērtētas visas 20 ranga sacensības.

Vīru konkurencē pie vismaz viena punkta ticis 181 sportists. Pēc gada pauzes par Latvijas kausa ranga uzvarētāju kļuvis Latvijas čempions MTB maratonā Oskars Muižnieks. Liepājā dzīvojošais alūksnietis sakrājis 1805 punktus. Muižnieka kontā sešas uzvaras un piecas otrās vietas. Tikai vienu reizi šogad Muižnieks nav bijis labāko trijniekā.

Otrā vieta rangā sekmīgu MTB sezonu aizvadījušajam "Dobeles dzirnavnieks"/"FeelFree" braucējam Mārim Bogdanovičam (1705 punkti). Bogdanovičs izcīnījis divas uzvaras, kā arī guvis trīs otrās vietas un sešas trešās vietas.

Labāko trijnieku noslēdz pērnā gada kopvērtējuma uzvarētājs Lauris Purniņš ("DTG – MySport"). Pieredzējušā sportista kontā viena uzvara, viena otrā un piecas trešās vietas. Kopsummā Purniņam 1600 punkti. Labāko sešiniekā iekļuvuši arī Alekss Krasts no "Dobeles dzirnavnieks"/"FeelFree" (1480), Ģirts Cirvelis no "Roadex" (1315), kā arī Sandijs Kļaviņš no "VeloExpress Scott" (1220).

Rezultāti pa vecuma grupām:

Elite/ U23:

1. Oskars Muižnieks, DTG – MySport, 1805

2. Māris Bogdanovičs, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 1705

3. Lauris Purniņš, DTG – MySport, 1600

Juniori:

1. Oskars Jaunbērziņš, Dako Ziemeļvidzeme, 965

2. Ronalds Blumbergs, KS Sporta klubs, 878

3. Kārlis Klismets, MSĢ, 683

19 – 34:

1. Ģirts Cirvelis, Roadex, 1315

2. Sandijs Kļaviņš, VeloExpress Scott, 1220

3. Aivis Karzons, MTB Nīca, 1205

35 – 39:

1. Oskars Ārgalis, Velohooligans/Ķeizari-1, 1171

2. Kārlis Vanags, DTG – MySport, 1070

3. Juris Damkškalns, DTG – MySport, 958

40 – 44:

1. Atis Paksis, VeloExpress Scott, 956

2. Renārs Zaļeskis, Ādaži velo, 559

3. Mārtiņš Purniņš, Dako Ziemeļvidzeme, 556

45 – 49:

1. Jānis Rapa, 829

2. Roberts Draugs, VeloExpress Scott, 527

3. Jānis Bruklis, MTB Nīca, 491

50 – 54:

1. Agnis Apse, VeloLifestyle, 536

2. Jānis Briedis, ĀdažiVelo, 415

3. Dainis Gulbis, 373

55 – 59:

1. Sergejs Rodionovs, ĀdažiVelo, 690

2. Jānis Rutkups, LiVelo/ Zelta zeme, 409

3. Viesturs Birkants, NN Sporta klubs, 332

60 – 64:

1. Viktors Baumanis, 407

2. Jānis Rušmanis, Skanste/ Virši, 396

3. Aigars Zvingulis, Virsotne/ Marmot, 54

65+:

1. Jānis Vējons, Baldones velo komanda, 184

2. Jānis Ķīsis, Valmieras velo vienība, 51

3. Agris Briedis, Evelo team/ RRS, 38

Dāmu konkurencē pie punktiem tika 22 velo cienītājas. Līderes godu saglabāja Zane Ķelpe no "MTB Garkalne". Šajā gadā Ķelpei sešas uzvaras, trīs otrās un divas trešās vietas. Kopsummā sportiste nopelnījusi 1500 punktus. Otrā vieta rangā Latvijas čempionei MTB maratonā Beatei Kovgerei. Īsā laikā riteņbraucēja guva četras uzvaras, četras otrās un divas trešās vieta. Beigās no Ķelpes viņu šķīra vien 55 punkti.

Labāko trijnieku noslēdza pirmā gada U23 grupas sportiste Renāte Rodionova no "Ādaži velo". Rodionovai ir visvairāk uzvaru – kopā 11. Tomēr tās ne vienmēr gūtas pirmās vai augstākās kategorijas sacensībās. Kopsummā sportistei 1320 punkti. TOP6 iekļuvušas arī Līga Actiņa (1195) no "LiVelo"/"Zelta zeme", Monta Pauloviča (1185) no "Ādaži velo" un Anita Antone (1143) no "Latvian Cycling girls".

Elite/ U23:

1. Beate Kovgere, EMU Mālpils sporta klubs, 1445

2. Madara Āboma, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 360

3. Lija Laizāne, 290

Juniores:

1. Evelīna Ermane- Marčenko, ZZK, 700

2. Linsija Sila, MTB Nīca, 547

3. Lāsma Elza Vaivode, 500

19 – 34:

1. Zane Ķelpe, MTB Garkalne, 1500

2. Renāte Rodionova, Ādaži velo, 1320

3. Monta Pauloviča, Ādaži velo, 1185

35 – 39:

1. Līga Actiņa, LiVelo Zelta zeme, 1195

2. Laura Dreimane, Latvian Cycling girls, 818

45 – 49:

1. Linda Tautere, Latvian Cycling girls, 934

2. Jana Jansone, Latvian Cycling girls, 613

3. Olga Ballo, Velo+ Bottari Baltic, 483

50 – 54:

1. Aiga Paegle, MTB Garkalne, 1050

Komandu vērtējumā punktus saņēma 59 vienības. Pārliecinoši par uzvarētājiem kļuva "DTG – MySport" vienība ar 6908 punktiem. Otrā vieta "Dobeles dzirnavnieks"/"FeelFree" vienībai (5615 punkti), kamēr trijnieku noslēdza "VeloExpress Scott" vienība (4468 punkti). TOP 10 iekļuvušas arī "Dako Ziemeļvidzeme", "MTB Garkalne", "MTB Nīca", "Ādaži velo", "Veloprofs.lv", "Roadex" un "Velohooligans"/"Ķeizari1" komandas.

Latvijas Riteņbraukšanas federācija izsaka pateicību sacensību organizatoriem, dalībniekiem un komandām par aizvadīto sezonu. Informācija par apbalvošanu sekos pēc aktuālāko ierobežojumu atcelšanas.