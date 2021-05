Liepiņš 'Tour of Estonia' pirmajā posmā pēc kritiena finišē astotajā vietā

Piektdien sācies UCI 1. kategorijas divu dienu velobrauciens "Tour of Estonia". Pirmajā posmā no Tallina līdz Tartu uzvaru svinēja mājinieks Karls Patriks Lauks, kamēr ātrākais no latviešiem 186 kilometru garajā distancē bija Emīls Liepiņš, kurš finišēja astotajā vietā. Distances laikā Liepiņš piedzīvoja nepatīkamu kritienu, tomēr ar komandas biedru atbalstu spēj panākt peltonu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Tour of Estonia" ir viena no divām UCI līmeņa šosejas riteņbraukšanas sacensībām Baltijas reģionā. Turpinot tradīcijas, velobraucienā iekļauti divi posmi. Pirmais no tiem piektdien veda no Tallinas līdz Tartu, kamēr otrais gaidāms sestdien Tartu pilsētas ielās izveidotajā aplī.

Igaunijas tūrē šogad startē deviņi Latvijas riteņbraucēji. Nacionālās izlases sastāvā tika iekļauti – Emīls Liepiņš, Mārtiņš Pluto, Māris Bogdanovičs, Andžs Flaksis, Andris Vosekalns un Mārtiņš Blūms. Tikmēr Baltijas valstu kontinentālās komandas "Ampler Development" rindas pārstāvēja – Pauls Rubenis un Kristers Ansons.

Pirmajā posmā dalībnieki mērojās spēkiem 186 kilometru garajā distancē. Lai arī lielu kalnu tajā nebija, tomēr beigu daļa bija ļoti tehniska. Pēdējie kilometri veda pa šaurajām Tartu pilsētas ielām. Finišs atradās stāvā bruģa kalnā.

Ļoti aktīvi sacensības iesāka Latvijas braucēji, iesaistoties praktiski visos atrāvienu mēģinājumos. Sākumā aktīvi bija Alekss Krasts un Andris Vosekalns, bet turpinājumā lielajā atrāvienā spēja būt Baltijas vadošais MTB braucējs Mārtiņš Blūms. Ar viņu kopā bija arī virkne Igaunijas Nacionālās izlases riteņbraucēji. Tostarp – Gerts Joēars, Karls Patriks Lauks un Oskars Nīsu. Blūms aktīvi gāja maiņās. Vēlāk viņš izvēlējās sekot Joeāram, kurš pēc laika zaudēja kontaktu no atrāviena. Peletonā atgriezās arī Blūms.

Gludi distances otrajā daļā neklājās pārējiem mūsu izlases vīriem. Nepatīkamu kritienu piedzīvoja Emīls Liepiņš. Komandai nācās patērēt daudz spēka, lai mūsu līderi pievilktu atpakaļ pie grupas. Pēdējos kilometros notika dramatiska cīņa starp atrāvienu un grupu. Lai kā arī censtos, peletons nespēja likvidēt atrāvienu. Pietrūka vien dažas sekundes.

Uzvaru dramatiskā cīņā svinēja mājinieks Karls Patriks Lauks. Viņš finišēja pēc 4 stundām 7 minūtēm un 37 sekundēm. 6 sekundes igaunim zaudēja polis Marcelī Boguslavskis ("Mazowsze"), kuram otrā vieta, bet trešais palika grieķis Poljčoronis Tzortzakis ("Kuwait Pro team").

Ātrākais no Latvijas braucējiem pirmajā posmā bija Emīls Liepiņš, kurš finišēja astotajā vietā. Laukam Liepiņš piekāpās par 23 sekundēm. 15. vietā finišēja Mārtiņš Pluto (+00:00:33), 16. Kristers Ansons (+00:00:34), 20. Pauls Rubenis (+00:00:35), 31. Māris Bogdanovičs (+00:00:50), 33. Andžs Flaksis (+00:00:51),62. Mārtiņš Blūms (+00:01:12), 65. Alekss Krasts, 66. Andris Vosekalns (abi +00:01:14).

Velobrauciens noslēgsies sestdien ar 163 kilometru garo otro posmu pa ļoti aizraujošu un smagu apli Tartu pilsētas ielās.