Neilands 'Tour de France' ceturtajā posmā ilgstoši cīnās līderu grupā

Latvijas riteņbraucējs Krists Neilands no komandas "Israel Start-Up Nation" otrdien "Tour de France" sacensību ceturtajā posmā ilgstoši atradās līderu grupā un uz brīdi pat ieņēma pirmo vietu, taču distances galotnē zaudēja spēkus, ierindojoties 86.vietā, tikmēr panākumu svinēja slovēnis Primožs Rogličs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Otrdien sacensību ceturtajā posmā riteņbraucēji mēroja 160,5 kilometrus garu distanci, kurā bija iekļauti viens ceturtās, trīs trešās, kā arī viens pirmās kategorijas kāpums, kas bija jāpievar finiša taisnē.

Par posma uzvarētāju tika kronēts Rogličs ("Jumbo-Visma"), kurš distancē pavadīja četras stundas septiņas minūtes un 47 sekundes. Kopā ar uzvarētāju finišu sasniedza arī viņa tautietis Tadejs Pogačars ("UAE-Team Emirates"), bet uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena stājās francūzis Gijoms Martēns ("Cofidis, Solutions Credits").

Kopvērtējuma līderis Žiljēns Alafilips ("Deceuninck - Quick Step") finišēja piektajā vietā, bet pērnā gada čempions Egans Bernals no Kolumbijas ("Ineos Grenadiers") bija septītais.

Neilands līderim zaudēja 11 minūtes un 39 sekundes, finišēdams 86.pozīcijā, bet ar viņu vienā grupā distanci noslēdza arī Toms Skujiņš ("Trek-Sagfredo"), kurš ierindojās pozīciju augstāk.

Īsi pēc posma noslēguma "Israel Start-Up Nation" vienība savā "Twitter" kontā atklāja, ka Neilandam tomēr tiks atalgots par šodienas sniegumu, jo saņēmis etapa aktīvākā braucēja balvu.

Jau pēc pirmajiem 20 kilometriem līderu grupas vadībā bija redzams Neilands, kuram palīgā devās arī komandas biedrs Nils Polits. Pēc distancē aptuveni 60 pavadītiem kilometriem Neilands ar Politu bija sešu braucēju līderu grupā.

Latvieša komandas biedrs Polits dažas reizes centās atrauties no vadošās grupas, taču nesekmīgi. Tikmēr peletons priekšā braucošo grupu vairākus desmitus kilometrus turēja 2,5 līdz 3 minūšu attālumā.

Aptuveni 30 kilometrus līdz finišam līderu grupas pārsvars bija sarucis līdz divām minūtēm un peletona vadībā esošie Aleksandrs Kristofs ("UAE-Team Emirates"), Simone Konsoni ("Cofidis, Solutions Credits"), kā arī Vauts Pūlss ("Bahrain - McLaren") veica atrāvienu. Īsi pēc tam savu velosipēdu nobrauciena sākumā nesavaldīja viens no vadošās grupas braucējiem Tīšs Benots ("Sunweb"), kā rezultātā 26 kilometrus līdz finišam, trīs braucēju grupiņa viņu panāca.

19 kilometrus līdz finišam Neilands veica atrāvienu no pārējiem braucējiem un pirmspēdējā kāpumā ieguva divus kalna karaļa ieskaites punktus. 14 kilometrus līdz finišam Neilanda pārsvars jau bija pieaudzis līdz 21 sekundei, bet pēc vēl četriem kilometriem tas bija pieaudzis vēl par četrām sekundēm.

Astoņus kilometrus līdz finišam trīs sekotājus jau bija panākusi lielā grupa, kas no Neilanda atpalika vien desmit sekundes. Neilgi pēc tam Neilands jau tika apsteigts, bet finiša spurtā riepu pie riepas cīnījās slovēnis Primožs Rogličs ("Jumbo-Visma") un viņa komandas biedrs no ASV Kuss Seps. Slovēnis pēdējos simts metros izlauzās no konkurenta veidotā aizvēja un izrāva pirmo vietu, lai arī viņa pozīcijas centās apdraudēt kopvērtējuma līderis Žiljēns Alafilips.

Alafilips spēja nosargāt vadību kopvērtējumā, par četrām sekundēm apsteidzot britu Edamu Jeitsu ("Mitchelton-Scott"), bet Rogličs veicis 12 vietu kāpumu un ieņem trešo vietu. Neilands uzvarētājam zaudē 18 minūtes un 56 sekundes, ieņemot 71.pozīciju, bet sešas vietas zemāk atrodams Skujiņš, kurš francūzim zaudē 22 minūtes un 13 sekundes.

Kalna karaļa ieskaitē Skujiņš zaudējis piecas vietas un noslīdējis uz astoto pozīciju, kamēr Neilands atrodams 13.vietā.

Trešdien sportisti mēros 183 kilometrus garu distanci, kas lielākoties vedīs lejup no kalna, bet pirms finiša vēl būs jāpārvar divi ceturtās kategorijas kāpumi.

Neilandam šī ir debija Francijas tūrē, bet Skujiņš šajās sacensībās piedalīsies jau trešo gadu pēc kārtas.