Pasaules čempionātā BMX Latviju pārstāvēs 103 sportisti

Otrdien, 23. jūlijā, ar krūzeru sacensībām Beļģijas pilsētā Zolderā sāksies UCI pasaules čempionāts BMX riteņbraukšanā. Pasaules čempionātā piedalīsies arī kopumā 103 dažādu vecuma un meistarību grupu Latvijas sportisti. Elites un junioru sacensības notiks sestdien.

Beļģijas pilsēta Zoldera pasaules čempionātu uzņem pēc trīs gadu pārtraukuma. Aizvadītajā gadā trase piedzīvojusi pārbūvi. Liela daļa Latvijas braucēju trasi šogad jau iemēģināja Eiropas kausa posmos, kas Zolderā notika aprīļa beigās.

Pasaules čempionātā mūsu valsti Zolderā pārstāvēs kopumā 103 sportisti. Lielākā daļa latviešu startēs bērnu un jauniešu grupās. Turpinot sekmīgās tradīcijas, arī šogad izveidotas Latvijas jaunatnes un pieaugušo izlases, kurās pēc kritērijiem, iekļuvuši mūsu sportisti, kuri demonstrējuši augstvērtīgu sniegumu atlases sacensībās, tostarp Valmierā notikušajā Eiropas BMX čempionātā.

Elites grupā vīriešiem Latvijas godu aizstāvēs Kristens Krīgers un Mikus Strazdiņš. Elites sieviešu grupā sacensībām pieteikta Vineta Pētersone. Junioru grupā pēc traumu sadziedēšanas sevi apliecināt gatavi būs – Edvards Glāzers un Niks Rožukalns. Diemžēl, bet traumas dēļ sacensībās nevarēs piedalīties Vanesa Buldinska.

Pasaules čempionāts sāksies otrdien, kad no pulksten 09:45 pēc Latvijas laika sacensības aizvadīs krūzeru sportisti. Viņu vidū būs arī deviņi latvieši, tostarp Eiropas čempionāta sacensībās uzvaru guvušais Klāvs Lisovskis. Arī Zolderā viņš būs viens no galvenajiem favorītiem.

Trešdien no pulksten 09:45 (pēc Latvijas laika) sacensības gaidāmas jaunāko grupu sportistiem – puišiem no 5 – 11 gadiem un meitenēm no 5 – 13 gadiem. Ceturtdien sacentīsies jaunieši no 12 – 16 gadiem, jaunietes no 14 – 16 gadiem un amatieres. Piektdien notiks vīriešu amatieru sacensības, bet čempionāta kulminācija tiks sasniegta sestdien, kad medaļu komplektus sadalīs elites un junioru sportisti.

Pasaules BMX čempionāta programma:

23.07., Krūzeru sacensības

24.07. Puišu B5 – B11 un meiteņu G5 – G13 sacensības

25.07. Jauniešu puišu B12 – B16, meiteņu G14 – G16 un amatieru sieviešu sacensības

26.07. Amatieru vīriešu sacensības

27.07. Elites un junioru sacensības

Latvijas pieaugušo izlases sastāvs pasaules čempionātam:

Kristens Krīgers, Mītavas kumeļi/ AKSSC Valmiera

Edvards Glāzers, Tālava/ VBSS

Latvijas jaunatnes izlases sastāvs pasaules čempionātam:

Edvards Emīls Liberts, Mārupe/ AKSSC Valmiera

Mārtiņš Zadraks, Mārupe

Ivars Svarinskis, BMX Rīga

Mikus Freimanis, BMX Rīga

Līva Lizete Glāzere, Tālava/ VBSS

Gustavs Sūna, BMX Rīga