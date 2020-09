'Tour de France': otrā uzvara posmā Andersenam; Neilands finišē 43. vietā

Latvijas riteņbraucēji Krists Neilands ("Israel Start-Up Nation") un Toms Skujiņš ("Trek-Segafredo") piektdien "Tour de France" 19. posmā finišēja blakus piektajā desmitā, bet otro uzvaru šā gada tūrē svinēja dānis Serens Krags Andersens ("Sunweb").

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piektdien riteņbraucējus posmā ar finišu Šampanjolā 166,5 kilometros gaidīja tikai viens ceturtās kategorijas kāpums.

Netrūka atraušanās mēģinājumu un cīņas par punktiem sprinteru un kalnu karaļa vērtējumā, tomēr izšķirīgie notikumi norisinājās velobrauciena beigu daļā. 27 kilometrus pirms finiša atrāviens padevās 15 braucēju grupiņai, lielu daļu no kuriem varētu uzskatīt par favorītiem klasiskajās viendienas sacensībās.

Tomēr neuzvarēja favorīti, bet Andersens, kurš aizmuka no labāko grupas 15 kilometrus pirms finiša un finišēja pēc trim stundām 36 minūtēm un 33 sekundēm.

Sekotāju pulkā uzvaru finiša sprintā izcīnīja slovēnis no "Mitchelton-Scott" komandas Luka Mezgecs, kurš no Andersena atpalika par 53 sekundēm. Trešo vietu izcīnīja Skujiņa komandas biedrs no Beļģijas Jaspers Stujvens.

Lielā grupa ar galvenajiem uzvaras kandidātiem tūrē pēdējos kilometros krietni palēnināja gaitu un sasniedza finiša līniju septiņas minūtes un 38 sekundes aiz uzvarētāja.

Lielajā grupā 43. vietā finišēja Neilands, bet vienu vietu aiz viņa – Skujiņš.

Kopvērtējumā līderpozīcijas saglabāja Primožs Rogličs no Slovēnijas ("Jumbo-Visma"), kurš joprojām par 57 sekundēm apsteidz tautieti Tadeju Pogačaru (UAE) un par minūti un 27 sekundēm – kolumbieti Migelu Anhelu Lopesu ("Astana Pro").

Skujiņš ieņem 80. vietu ar vairāk nekā triju stundu un 44 minūšu atpalicību no līdera, bet Neilands līderim zaudē vairāk nekā četras stundas un ierindojas 85. vietā.

Kalna karaļa ieskaitē, kurā līderis ir ekvadorietis Ričards Karapass, Skujiņš noslīdējis divas vietas zemāk un ar 24 punktiem ir 16. pozīcijā, bet Neilands aizņem 49. vietu. Sprinteru ieskaitē, kur līderis ir īrs Sem Benets, apsteidzot sīvāko konkurentu slovāku Peteru Saganu, Skujiņam 36., bet Neilandam – 87.vieta.

Kopējā komandu ieskaitē Skujiņa vienība līderei "Movistar" zaudē vairāk nekā pusotru stundu un ieņem sesto vietu.

Cīņā par uzvaru kopvērtējumā viss izšķirsies sestdienas individuālajā braucienā.

Neilandam šī ir debija Francijas tūrē, bet Skujiņš šajās sacensībās piedalās jau trešo gadu pēc kārtas.

"Tour de France", kas pelnīti tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem pasaules sporta notikumiem, šogad atzīmē savu 107. gadskārtu.

Pērn Skujiņš 17. posmā finišēja devītajā vietā, bet 2018. gadā viņam piektā vieta vienā no posmiem, kā arī vairākus etapus braukts kalnu karaļa kreklā. Pagājušajā gadā Skujiņš kopvērtējumā finišēja 81. pozīcijā.

Pēdējo reizi divi latvieši kopā "Tour de France" bija 2002. gadā. Toreiz katrs savā komandā tūrē brauca Arvis Piziks un Raivis Belohvoščiks.

Kopumā Francijas tūrē šogad paredzēts 21 etaps, 20. septembrī sacensībām finišējot Elizejas laukos.