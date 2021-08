'VeloExpress' Latvijas čempionātā MTB maratonā Kūkās aizraujoša trase

Jēkabpils novada Kūkās gaidāmajam "VeloExpress" Latvijas čempionātam MTB maratonā organizatori parūpējušies par vienu no visu laiku aizraujošākajām trasēm, informēja organizatori. Sestdien pulksten 12:00 Kūkās notiks oficiālais trases apskates brauciens.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmo reizi Latvijas čempionāts MTB maratonā notiks ārpus lielo MTB maratona seriālu ietvariem. Velo mīļi no visas Latvijas un apkārtējām valstīm šogad par čempionāta godalgām un sacensību atbalstītāju sarūpētām balvām sacentīsies Jēkabpils novada Kūkās. Šajā pauguriem bagātajā vietā jau vairākus gadus norisinājušās "Līvānu velokluba" rīkotās "Kūku MTB" sacensības.

Šogad, novērtējot "Līvānu velokluba" vadītāja Daiņa Skrūzmaņa un viņa komandas ilggadīgo ieguldījumu Latvijas MTB riteņbraukšanas attīstībā Sēlijas un Latgales novados, Latvijas Riteņbraukšanas federācija, piešķīra rīkošanas tiesības un atbalstu "Līvānu veloklubam" rīkot valsts čempionātu MTB maratonā.

Sacensību rīkotāji parūpējušies, lai iespēja sevi apliecināt būtu ikvienam velo cienītājam vecumā no 12 gadiem. Kopumā dalībnieki tiks vērtēti 24 vecuma un meistarības grupās. Čempionāta ieskaite būs jaunatnes, elites, U23, amatieru un senioru grupās gan vīriem, gan dāmām. Papildus tiks rīkotas open sacensības nelicencētajiem braucējiem gan maratona, gan pusmaratona distancēs.

Padomāts arī par jaunākajiem riteņbraucējiem vecumā no 12 gadiem, kas varēs sevi apliecināt pusaudžu distancē. Vieni no pasākuma atbalstītājiem – "Daugulis un partneri" – parūpējušies arī par komandu vērtējuma ieviešanu gan maratona, gan pusmaratona distancēs. Vērtēti tiks trīs ātrākie braucēji no katras komandas.

Maratona distances garums sasniegs 68 kilometrus. Trase izveidota divos apļos. Pēc pirmā apļa dalībnieki, lai arī nešķērsos starta un finiša līniju, būs ērti redzami sacensību centrā līdzjutējiem. Tikmēr pusmaratonā riteņbraucēji veiks vienu apli (35,5 km). Distance pavisam noteikti būs čempionātam cienīga. Vidējais ātrums pašiem ātrākajiem nebūs būtiski lielāks par 24 kilometriem stundā. Padomāts gan par skaistiem kāpumiem, daudz dažādām meža takām, gan arī baudāmiem nobraucieniem. Trases būtiski nešķērsos lielos grants ceļus. Pusaudžu distance, tās garumam sasniedzot 11 kilometrus, būs ļoti dinamiska un interesanta jaunajiem braucējiem.

Sacensību centrs atradīsies pie Kūku stadiona. Sestdien pulksten 12:00 tur notiks arī pulcēšanās oficiālajai trases apskatei organizatoru un "VeloExpress" komandas pavadībā. Piedalīties trases apskatē aicināts ikviens velo cienītājs, kurš plāno dalību čempionātā. Būs iespējams saņemt arī praktiskos padomus par gatavošanos sacensībām. Tiem, kuri vēlas vienatnē izbraukt trasi, ērti pieejams trases GPX fails. Drīzumā arī trase tiks viegli iemarķēta.