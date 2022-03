Agresora Putina piekritējs vingrotājs Kuļaks sacensībās startē ar karu atbalstošu zīmi

Krieviju pārstāvošais vingrotājs Ivans Kuļaks Pasaules kausa posmā atļāvās startēt ar karu Ukrainā atbalstošu zīmi, turklāt uz goda pjedestāla viņš stāvēja blakus ukraiņu sportistam.

Pasaules kausa posmā vingrojumos uz līdztekām uzvarēja ukrainis Iļja Kovtuns, bet Kuļaks bija trešais. Saistībā ar Krievijas uzsākto karu un iebrukumu Ukrainā daudzos sporta veidos Krievijas un Baltkrievijas sportistiem ir liegta dalība sacensībās, tomēr vingrošanā agresoru valstu pārstāvošie sportisti startē zem neitrāla karoga.

Kuļaks sacensībās no formas noslēpa Krievijas karoga krāsas, bet sporta formā uz krūtīm uzzīmēja burtu "Z". Krievijas okupantu armijas transporta līdzekļi, iebrūkot Ukrainā, ir apzīmēti ar "Z" ("Za popedu" – "Par uzvaru") un "V" ("Sila V pravde" (Patiesībā ir spēks) vai "Zadača buģet vipolnena" (Uzdevums tiks izpildīts).

Russian gymnast Ivan Kuliak causes OUTRAGE in World Cup event after wearing a national war symbol on his shirt while sharing the podium with Ukranian rival Illia Kovtun pic.twitter.com/07L3lBMUIo