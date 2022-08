Airisa Penele kļūst par Latvijas čempioni iejādē

Aizvadītajā nedēļas nogalē sporta centrā "Kleisti" notika LR Nacionālais čempionāts iejādē un paralimpiskajā iejādē.

Vidējā balvā I ar 147,785% divu dienu summā nepārspēta palika Airisa Penele ar zirgu Quince no z/s "Lielceri", izcīnot Latvijas Republikas čempiona titulu. Sudraba godalga Olgai Šakurovai, kura startēja ar zirgu Falestra, pārstāvot RJSK. Sportiste divu dienu kopvērtējumā ieguva 143,333%.

Bronza tika Elzai Zaķei ar zirgu A Splash Of Class no SK "Drostalas", kura čempionātā startēja Lielās balvas shēmā. Šoreiz Lielajā balvā piedalījās tikai divi dueti, no kuriem viena bija Latvijas pārstāve Elza Zaķe ar zirgu A Splash Of Class. Lietuvas sportiste Raimonda Palionīte par čemionāta galveno titulu necīnījās. Zaķe divu dienu summā ieguva 143,131%. Sacensību Nolikums paredzēja, ka maza dalībnieku skaita gadījumā Lielajā balvā, šīs shēmas rezultāti tiek apvienoti ar Vidējo balvu I, papildus katrā dienā LB jātniekam pieskaitot 3%. Kā saka paši sportisti, Lielā balva iejādes disciplīnā ir pielīdzināma Grand Prix maršrutiem konkūrā ar šķēršļu augstumu līdz 160 cm.

Jauno jātnieku ieskaitē čempionātā nepārspēta Sintija Elizabete Apsīte (zirgs Rhadamathus) ar 137,735%, junioru konkurencē Jeva Bilokriņicka (Elbrus) ar 137,218%, bet bērnu ieskaitē Patrīcija Baranovska (Licenciado JF) ar 152,179%. Paralimpiskajā iejādē startēja Mareks Jedinaks ar zirgu Passi, divu dienu kopvērtējumā finišējot ar 72,500%.

Latvijas čempione iejādē Airisa Penele: "Quince ir darbu mīlošs zirgs, taču esmu ar viņu ļoti akurāta. Lai sasniegtu stabilitāti rezultātos, darbu nedrīkst sasteigt. Man prieks, ka iejādē nākuši klāt jauni jātnieki, esmu gandarīta par savām skolniecēm Patrīciju Baranovsku un Jevu Bilokriņicku, kuras izcīnīja čempiona titulus attiecīgi bērnu un junioru konkurencēs. Vēl noteikti vēlos atzīmēt bērnu konkurences jātnieku Danilu Košeļevu. Ja viņam nākotnē būs labi zirgi, mēs redzēsim ļoti labu sportistu. Jauniešiem vienmēr būtu jādomā par izaugsmi. Jebkuram sportistam, kurš vēlas sasniegt augstus rezultātus, mērķis ir startēt Lielajā balvā.

Zirgs Lielajai balvai ir jātrenē ne mazāk kā trīs līdz četrus gadus, un arī tad tas ir pie veiksmes, ka zirgs ir talantīgs. Lielās balvas līmenim ir nepieciešama ļoti spēcīga fiziskā sagatavotība un psiholoģiskā noturība. Iejādes shēmas laiks rit aptuveni piecas līdz sešas minūtes. Slīpējot tikai elementus, zirgs reizēm var pazaudēt psiholoģisko balansu. Jātniekam, startējot, ir jāņem vērā visi faktori un to ietekme – karstums, transportēšana, veselība, treniņi u.c. Zirgu nevar ieprogrammēt, ar viņu var tikai sastrādāties."