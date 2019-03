Bijušais Daugavas stadiona valdes loceklis Martinsons apsver iespēju vērsties tiesā par viņa atcelšanu no amata

Līdzšinējais SIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" un SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" valdes loceklis Elmārs Martinsons apsver iespēju vērsties tiesā par viņa atcelšanu no amata.

Martinsons aģentūrai LETA pastāstīja, ka šorīt viņš saņēmis rīkojumu par atcelšanu no amatiem abās kapitālsabiedrībās, kur viņš bijis vienīgais valdes loceklis. Viņš atgādināja, ka abos objektos notikuši lieli rekonstrukcijas darbi un par tiem saņemta atzinība gan no otras atbildīgās ministrijas - Kultūras ministrijas (KM), gan arī no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un sporta organizācijām.

"Man šis IZM lēmums bija pārsteigums, jo līdz šim abi projekti īstenoti ciešā sadarbībā ar IZM, meklēti labākie iespējamie varianti, jo likmes ir ļoti augstas - pavisam drīz notiks Pasaules čempionāts hokejā. Visu laiku bijusi ļoti laba sadarbība un atsauksmes par mani, IZM bija apstiprināti arī visi stratēģijas grozījumi par Daugavas stadionu un citi plāni," pastāstīja Martinsons.

Viņš norādīja, ka KM bija nosūtījusi vēstuli izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai (JKP), aicinot viņu neizdarīt pārmaiņas valdē, lai nodrošinātu darbu pēctecību. "Arī sporta organizāciju pārstāvji lūdza IZM šādu darbu nedarīt. Līdz ar to, kas ir mainījies, ienākot ministrei ministrijā, grūti spriest," teica Martinsons.

Martinsons norādīja, ka viņš izvērtēs to, vai nebūtu jāvēršas tiesā saistībā ar viņa atbrīvošanu no amata. "Vai nav bijis izdarīts kāds politisks spiediens, lai nomainītu valdi, lai kādam partijas biedram atrastu vietu, neskatoties uz tik nozīmīga projekta izstrādāšanu," pauda Martinsons, piebilstot, ka, ja projektā būtu bijusi kāda kavēšanās, tad šādu lēmumu varētu saprast, taču patlaban tas ir "pilnīgs pārsteigums".

"Es esmu pārliecināts par savas darbības pareizību, jo ne tikai no ministrijas, bet arī CFLA bija atzinības par darbu. Ļoti nepatīkami," vērtēja Martinsons.

Arī kontekstā ar tenisa centru "Lielupe" atstādināšana no amata ir tikpat negaidīta un "graujoša informācija", teica Martinsons, piebilstot, ka arī tenisa centrā ir paveikts liels darbs, ko novērtējuši arī sportisti.

Martinsons nepiekrīt pārmetumiem saistībā ar Valsts kontroles rekomendāciju neieviešanu "Lielupē". "Ieteikumu ieviešana bija darba procesā, turklāt termiņi to ieviešanai bija tikai vasarā un rudenī, tāpēc pārmetumi par to tagad ir nesaprotami," teica Martinsons, uzsverot, ka šie pārmetumi ir formāli.

"Kopš ministrijā ienākusi ministre, ir pilnībā mainījusies attieksme," atzina Martinsons, piebilstot, ka patlaban nav skaidrs, kas ir pārmetumu pamatā.

Viņš arī uzsvēra, ka lēmumu saistībā ar Daugavas stadionu pieņem IZM un KM, nevis stadiona valde. Līdz ar to šādi pārmetumi viņam kā līdzšinējam valdes loceklim nav skaidri, jo izmaiņas stadiona rekonstrukcijas projektā notikušas ciešā sadarbībā ar IZM, kas arī par to ir atbildīga.

Vēl pagājušajā ceturtdienā notika tikšanās ar vairāku sporta organizāciju un IZM pārstāvjiem, atgādināja Martinsons. "Sarunas laikā noprotokolēts, ka ir skaidrs, kas ir projektā izdarīts un ka viss ir izdarīts pareizi," pauda Martinsons.

"Patlaban ir milzīga trauksme, ka kapitāldaļu turētājs publiski pauž, ka projekts tiks īstenots iepriekšējā kartībā - kāpēc jāatceļ valde, ja viss ir bijis pareizi? Tas rada bažas par nemotivētu lēmumu par atlaišanu no amata," teica Martinsons.

Atlūgumus no darba Daugavas stadionā uzrakstījuši arī vairāki darbinieki, atklāja Martinsons. Tas nozīmē, ka patlaban stadiona rekonstrukcijas gaitā objekts ir palicis bez pieredzējušas un zinošas komandas, kas rada satraukumu par projekta turpmāko likteni, sacīja Martinsons.

Kā ziņots, no amata atcelts VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" un SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" valdes loceklis Martinsons.

Šodien notika VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" un SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" ārkārtas dalībnieku sapulces, kurās kapitāla daļu turētāja pārstāvis - IZM valsts sekretāra vietnieks - Sporta departamenta direktors Edgars Severs pieņēma lēmumu atcelt no amata VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" un SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" valdes locekli Elmāru Martinsonu sakarā ar uzticības zaudēšanu.

Neuzticība Martinsonam kā kultūras un sporta centra "Daugavas stadions" valdes loceklim izteikta saistībā ar identificētajiem trūkumiem Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" pārvaldībā.

Konstatēti trūkumi ar projekta īstenošanu saistītu stratēģisku lēmumu pieņemšanā un komunikācijā ar iesaistītajām sporta organizācijām. Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja" (LOK) vērsa uzmanību uz problēmām komunikācijā ar Daugavas stadiona valdi. 2019.gada 5.februāra vēstulē IZM LOK norādīja, ka sporta organizācijām netiek sniegta objektīva informācija par projektu, kā arī netiek uzklausīti sporta organizāciju deleģētie eksperti un pārstāvji.

Šā gada 25.februārī IZM notikušajā sanāksmē arī citas sporta organizācijas norādīja uz nepilnībām projekta vadībā un sporta organizāciju interešu neievērošanu. Komunikācija ar visām iesaistītajām pusēm un it īpaši ar sporta nozari ir izšķiroši svarīga šī projekta virzībā, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, iekļaujoties paredzētajā finansējumā un laika grafikā, kā arī sasniedzot Eiropas finansējuma saņemšanai izvirzītos nosacījumus un rezultatīvos rādītājus.

Neuzticība Martinsonam kā tenisa centrs "Lielupe" valdes loceklim izteikta saistībā ar identificētajiem trūkumiem Valsts kontroles revīzijas "Ko iegūstam no 11,5 miljoniem eiro tenisā?" ieteikumu ieviešanas procesā, kā arī valdes novēloti uzsāktajiem pasākumiem iekšējās kontroles sistēmas pilnveidei, maksas pakalpojumu cenrāža aktualizēšanai, kā arī tenisa centra ilgtermiņa klientu un sadarbības partneru piesaistei, lai nodrošinātu sekmīgu un uz rezultātu vērstu tenisa centra darbību pēc rekonstrukcijas projekta 2. un 3.kārtas pabeigšanas.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, ar 2019.gada 11.martu par VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" un SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" valdes locekli ir iecelts Guntis Zālītis, kurš atbilst šo amatu ieņemšanai nepieciešamajiem profesionalitātes un kompetences kritērijiem, norādīja IZM. Viņš šos pienākumus pildīs līdz brīdim, kamēr normatīvajos aktos noteiktajā valdes locekļu nominēšanas kārtībā tiks izvēlēts VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" un SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" valdes loceklis.

Vienlaikus IZM izskatīšanai Ministru kabinetā virzīs priekšlikumus sporta nozares kapitālsabiedrību pārvaldības pilnveidošanai, tai skaitā izvērtējot atsevišķu kapitālsabiedrību apvienošanas lietderību.