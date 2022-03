Bolotņikam pirms cīņas vienāds svars ar gaidāmo pretinieku Sepu

Latvijas bokseris Ričards Bolotņiks ceturtdien Barselonā aizvadīja svēršanās procedūru pirms savas cīņas ar līdz šim visās cīņās uzvarējušo horvātu Hrvoji Sepu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirms piektdien, 1. aprīlī, gaidāmās cīņas abi bokseri svēra 80,7 kilogramus jeb 177,9 mārciņas.

Bolotņiks savā profesionāļa karjerā izcīnījis 18 uzvaras un piedzīvojis sešus zaudējumus. Iepriekšējā cīņā 2021. gada augustā viņš 11. raundā piekāpās ar nokautu zaudēja Lielbritānijas bokserim Džošua Buatsi.

Savukārt 36 gadus vecais Seps līdz šim uzvarējis visās 11 profesionāļa karjeras cīņās. Viņš iepriekšējo cīņu aizvadīja novembrī, kad ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu pēc punktiem pieveica ukraini Serhiju Demčenko. Savu pirmo profesionālo cīņu viņš aizvadīja 2017. gadā, bet pirms tam cīnījies amatieru boksā.

1. aprīlī Barselonā vakara galvenā cīņa būs starp spāni Sandoru Martinu un meksikāni Hosē Feliksu, kuri otrajā vieglajā svara kategorijā cīnīsies par Pasaules boksa asociācijas (WBA) "International" čempiona jostu.

Šo cīņas šovu tiešraidē varēs vērot platformā DAZN.