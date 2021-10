Briedis un Okolijs varētu cīnīties Mežaparka estrādē, ierosina Zauerlands

Latvijas vadošais bokseris Mairis Briedis nākamo cīņu varētu aizvadīt pret Lielbritānijas bokseri Lorensu Okoliju, pasākumam notiekot Mežaparka Lielajā estrādē, sociālajā vietnē "Twitter" izsakās Brieža promouters Kalle Zauerlands.

Mairis Briedis pēc sestdien izcīnītās uzvaras pār Vācijas sportistu Arturu Mannu lieki nespekulēja par savām nākotnes gaitām. Tiesa, daudz kas sakāms bija sportista pārstāvim Kallem Zauerlandam. Vācietis pauda neapmierinātību ar Latvijas valdību, apgalvojot, ka tās rīcības dēļ Briedis, visticamāk, Latvijā vairs necīnīsies. Finansiālu apsvērumu dēļ Latvijas bokseris turpmāk boksēsies vien ārzemēs.

Promouters skaidroja, ka nākamajam Brieža pretiniekam vajadzētu būt obligātajam pretendentam uz Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) pasaules čempiona jostu Džejam Opetajam vai arī Lielbritānijas bokserim Lorensam Okolijam. Okolijs ir pašreizējais Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempions, kurš ar Briedi varētu aizvadīt jostu apvienošanas cīņu.

Zauerlands sociālajos tīklos sludinājis risinājumu par labu cīņai ar Okoliju. Funkcionārs pretiniekam piedāvāja viesoties Mežaparkā, kur tiktu pulcēti desmitiem tūkstošu cilvēku. Zīmīgi, ka video publicēts mazāk nekā 24 stundas pēc funkcionāra pesimistiskajiem izteikumiem par notikumu organizēšanu Latvijā.

Okolijs drīz vien atbildēja, publicējot ekrānšāviņu ar pieejamajām avioreisu biļetēm no Londonas uz Rīgu. "Par "piečuku" redzēt Briedi un Zauerlandu? Būtu nepieklājīgi tā nedarīt," nosmēja sportists.

The invitation is here @EddieHearn @Lawrence_tko if you’re game… @BriedisMairis is ready 👀 @WassermanBoxing #BriedisOkolie pic.twitter.com/NGfHaj29r0

I mean a cheeky fiver to see Briedis and @SauerlandBros .. be rude not too ✈️😎 pic.twitter.com/o1kfHIvRym