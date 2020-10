Brīvdienās notiks Latvijas burāšanas sezonas slēgšanas regate 'Rudens kauss'

Nedēļas nogalē jahtklubā "Auda" notiks lielākās rudens burāšanas sacensības jūras klases jahtām – "Rudens kauss", informē rīkotāji.

Regate norisināsies divas dienas gan sestdien, gan svētdien Rīgas līcī un tā simbolizē burāšanas sezonas beigas. Šobrīd sacensībām ir pieteikušās 29 komandas un pirmo reizi pēc četru gadu pārtraukuma tiks izveidota atsevišķa grupa jūras katamarāniem.

"Saņēmām šonedēļ patīkamu pārsteiguma zvanu. Pēc ilgāka pārtraukuma daudzkorpusa buru jahtas vēlas piedalīties sezonas slēgšanas regatē. Kopā ar sacensību galveno tiesnesi un sacensību organizatoriem mums ļoti ātri beidzamās dienās jāpielāgo sacensību norises gaita, lai varam nodrošināt iespēju burāt visiem, kuri vēlas piedalīties regatē. Tāds ir mūsu regates galvenais mērķis – iesaistīt ikvienu buru peldlīdzekli, kas vēlas noslēgt burāšanas sezonu kopā ar mums," tā viena no "Rudens kauss" sacensību organizatorēm Ilona Skorobogatova, kura norāda, ka ticamāk komandu skaits līdz sacensību dienai vēl pieaugs un šogad visa sacensību flote tiks sadalīta piecās grupās.

Runājot par lielākajiem izaicinājumiem, Skorobogatova neslēpj, ka pastāvošo epidemioloģisko ierobežojumu dēļ šogad regates organizēšana ir īpaši sarežģīta. "Mums ir jāpielāgojas un jāmazina iespējamie riski, kas var apdraudēt sportistu un visu iesaistīto personu veselību."

Tāpēc šogad pasākuma laikā uz vietas par risku mazināšanas pasākumiem rūpēsies epidemioloģiskās drošības specialists Kaspars Liepiņš. "Ciešā sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centra speciālistiem ir izstrādāts Epidemioloģiskās drošības plāns, kuru īstenojot iespējamie veselības apdraudējuma riski tiek samazināti līdz minimumam. Svarīgākais šajā situācijā ir, lai katrs iesaistītais būtu gana informēts par to kā katram ir jārīkojas un no kādu darbību veikšanas jāatturas. Tas viss kopā sekmē atbildību par savu un līdzcilvēku epidemioloģisko drošību," saka Liepiņš. Viņš arī norāda, ka, lai arī pasākuma laikā tiks ieviesti drošības pasākumi, tomēr katram pašam ir jābūt atbildīgam un stingri jāvērtē nepieciešamība šobrīd piedalīties sporta un kultūras pasākumos.

"Rudens kauss" ir viena no senākajām un tradīcijām bagātākā regate Latvijā, kas notiek jahtklubā "Auda" kopš 2007.gada. Šogad regatei ir dots īpašs nosaukums "Saejam ūdenī?!", kas, kā skaidro sacensību organizatori, ir ne tikai aicinājums ikvienam doties ūdenī un sākt burāt, bet arī pārnestā nozīmē raksturo jūrā gājējiem piemītošo pozitīvo neprātu. "Šādu nosaukumu piešķīrām apzināti, jo viens no mūsu "Rudens kauss" dalībniekiem šogad ir arī vairāku Ginesa rekordu īpašnieks, dēkainis un airētājs Kārlis Bardelis, kurš šogad no airu laivas pārkāps buru laivā un pirmo reizi piedalīsies jahtu sacensībās. Un Kārli tiešām daudzi sauc par pozitīvāko neprāti, jo ne katrs spēj īstenot to, ko paveicis ir viņš – viens pats divus gadus airēt pāri Klusajam okeānam. Nu, pilnīgi sagājis ūdenī!" tā smejot bilst Skorobogatova.

"Rudens kauss" sacensības organizē biedrība "Sporta klubs Prestol", tās notiks divas dienas. Regates svinīgā atklāšana plānota sestdien 10.oktorbrī pulksten 10.00 jahtkluba Auda teritorijā, bet svinīgā regates uzvarētāju apbalvošanas ceremonija un burāšanas sezonas slēgšana tiek plānota svētdien 11.oktorbrī pulksten 17.00. Kā paskaidroja sacensību galvenais tiesnesis Modris Graudums pirmajā sacensību dienā tiks aizvadītas īsās pretvēja – pavēja distances un kopā nenotiks vairāk kā četri starti, bet otrajā sacensību dienā buru laivas dosies garākā sacensību pārgājienā tepat Rīgas līča akvatorijā.

Kā skaidro sacensību organizatori, atkarībā no laikapstākļiem pirmās dienas burāšanas sportu, iespējams, varēs vērot no Daugavas mola Bolderājā vai Mangaļsalā, taču gala lēmumu par precīzāku sacensību norises akvatoriju galvenais tiesnesis paziņos vien sestdienas rītā.