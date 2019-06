Cilvēktiesību aizstāvji pārmet Krištopāna pārstāvētā handbola kluba 'Vardar' faniem par naida runu

Cilvēktiesību aizstāvju organizācija Helsinku komiteja pārmet Latvijas handbolista Daiņa Krištopāna pārstāvētās Ziemeļmaķedonijas komandas Skopjes "Vardar" līdzjutējiem pret albāņiem vērstu naida runu.

Jau ziņots, ka "Vardar" svētdien triumfēja Eiropas Handbola federācijas (EHF) Čempionu līgā, kas Vecajā kontinentā ir prestižākais klubu turnīrs. Pirmdien komanda atgriezās Skopjē, kur to lidostā un pilsētas centrā sagaidīja līdzjutēji.

Kā ziņo Helsinku komiteja, tā saņēmusi daudzus ziņojumus par "Vardar" līdzjutēju saukļiem, kas vērsti pret albāņiem, kuri sastāda aptuveni ceturto daļu no divus miljonus lielā Ziemeļmaķedonijas iedzīvotāju kopskaita.

Incidenti notikuši neskatoties uz to, ka iekšlietu ministrs pirms tam īpaši piekodinājis nelietot apvainojošu saukļus vai dziesmas, kas izplata naida runu.

Pirms četriem mēnešiem stājās spēkā Ziemeļmaķedonijas vienošanās ar kaimiņvalsti Grieķiju par valsts nosaukuma maiņu no Maķedonijas pret Ziemeļmaķedoniju, tādējādi paverot valstij ceļu uz dalību Eiropas Savienībā un NATO. Nosaukuma maiņa notika pie varas esot Sociāldemokrātiskajai savienībai, kura aizpērn ar etnisko albāņu partiju atbalstu izveidoja valdību, opozīcijā atstājot vēlēšanās uzvarējušo konservatīvo partiju VMRO-DPMNE.

Pēc Čempionu līgas fināla notikušās preses konferences "Vardar" kapteinis Stojanče Stoilovs pārtrauca intervētāju, norādot, ka viņa valsts nosaukums ir Maķedonijas republika. Pirmdien Skopjē Stoilovs tika sagaidīts ar ovācijām.

Она кога не те плаќа @Zoran_Zaev па кажано од Капиданот Стоилов личи: ... "win for my country Republic of Macedonia" .. pic.twitter.com/ElARJCkXho