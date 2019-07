Dažiem handbolistiem uz EČ būs jāņem bezalgas atvaļinājums, neslēpj LHF prezidents

Latvijas Handbola federācijas (LHF) prezidents Mārtiņš Bičevskis neslēpj, ka dažiem valstsvienības spēlētājiem būs jāņem bezalgas atvaļinājums, lai varētu palīdzēt komandai 2020. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā.

LHF prezidents Bičevskis šobrīd atrodas Zviedrijas pilsēta Gēteborgā, kur notiek Starptautiskās handbola federācijas (IHF) kongress, bet intervijā federācijas mājaslapā internetā stāsta par aizvadītajā nedēļā Austrijas galvaspilsētā Vīnē notikušo 2020. gada Eiropas čempionāta finālturnīra izlozi.

Jūnija beigās notikušajā izlozē kļuva zināms, ka Latvijas handbola izlase 2020.gada Eiropas čempionāta finālturnīra apakšgrupā tiksies ar Spāniju, Vāciju un Nīderlandi. Šīs izlases cīnīsies C apakšgrupā, kas savus dueļus aizvadīs Norvēģijas pilsētā Tronheimā.

"Teikšu godīgi, pirmās sajūtas bija: "Ak Dievs! Vai nevarējām tikt, kādā vieglākā grupā?" Pēc tam vēlreiz to visu īstenībā apdomāju un sapratu, ka mums ir viena no labākajām grupām, ja ne pati labākā. Nedaudz vājākas ir A un B grupas, bet B grupā nemaz nevarējām tikt, jo tur no trešā groza jau bija mājiniece Austrija. Pragmatiski domājot, katrā grupā ir iespējami kaut kādi pārsteigumi un pat brīnumi," no Zviedrijas notikušo izlozi komentē LHF prezidents.

"Nīderlandi ļoti labi zinām, esot labākajā sastāva un motivācijas pilni, pierādījām, ka varam spēlēt ļoti veiksmīgi ar viņiem. Savā laukumā tomēr uzvarējām pārliecinoši. Jā, viesos piedzīvojām zaudējumu, bet tur motivācijas viņiem bija vairāk. Skaidrs, ka Nīderlandi varam uzvarēt! Vācija...Tur visādi arī var būt. Iespējams, viņi pirms tam būs uzvarējuši Spāniju, ieguvuši labas pozīcijas un būs nedaudz atslābinājušies. Visādi var būt. Spānija ir pēdējā Eiropas čempione. Tā būs grandioza iespēja mūsu spēlētājiem," turpina Bičevskis.

LHF prezidents arī piekrita, ka ilgtermiņā ieguvumu no šādas grupas ar Vāciju un Spāniju varētu būt vairāk nekā nonākot kādā potenciāli vājākā grupā. "Viennozīgi. Par to nav jautājumu. Vācijā šo čempionātu skatīsies gandrīz katrs trešais cilvēks. Latvijas izlases handbolistiem būs iespēja spēlēt pret Vāciju un Spāniju, kuru čempionāti ir starp trim spēcīgākajiem visā Eiropā. Skatoties no tāda viedokļa, ieguvumu būs daudz. Atpazīstamība, handbola popularitāte, viss pārējais, tas būs iespaidīgi."

"Vai izlasei tiks stādīti kādi sportiskie mērķi? Mūsu čaļi paši sev tos uzstādīs! Atkal atceros spēli pret Slovēniju. Cik ļoti motivēta bija komanda, cik ļoti vēlējās sasniegt rezultātu. Ar tādu atdevi viss dzīvē ir iespējams. Šiem spēlētājiem no valsts nav tik liels atbalsts, lai vispār kaut ko varētu prasīt. Bet viņi devās laukumā un cīnījās par savu valsti, galvenais mērķis bija sasniegt rezultātu Latvijas izlases kreklā. Jāsaprot, ka šī izlase sasniedza vēsturisku panākumu. Ar budžetu, kurš ir desmitiem reižu mazāks nekā citām valstīm, kas būs finālturnīrā. Portugālei budžets ir desmit reizes lielāks, nemaz nerunājot par citām lielajām handbola izlasēm. Latvijai ir jābūt lepnai par šo komandu. Pašiem spēlētājiem ir jābūt lepniem pārstāvēt savu valsti. Tad viss ir iespējams."

"Pašiem tagad ir aktīvi jāsāk runāt par to, ka šis ir nebijis panākums. Iespēja arī līdzjutētējiem klātienē apmeklēt šādu pasākumu, atbalstot savu komandu. Uz Trondheimu ir tiešais reiss, tur var aktīvi atpūsties. Īpaši ir arī tas, ka tieši Latvija spēlē pret Spāniju piedalīsies čempionāta atklāšanas spēlē. Tas vienmēr ir kaut kas īpašs un milzīgs. Šo spēli skatīsies visā Eiropā, auditorija būs milzīga. Ir svarīgi šādā spēlē parādīt, ka esam spēcīga komanda. Negribam būt peramie zēni.

"Tas būs izaicinājums arī valstij, parādīt, vai vispār esam gatavi sagatavot savu nacionālo izlasi šādām sacensībām. Tā nebūs viena izbraukuma spēle, grupu turnīrā būs trīs spēles, tam ir ļoti nopietni jāgatavojas. Trīs spēles piecās dienās. Nav visi kā Dainis Krištopāns, kurš ikdienā spēlē Čempionu līgā, vietējā čempionātā. Tā ir cita sagatavotība. Mums tomēr komandā ir daudzi spēlētāji, kuri ikdienā bez handbola strādā arī citur. Jau ir bijušas sarunas ar spēlētājiem, kuri ir teikuši, ka viņiem uz sagatavošanās un čempionāta laiku būs jāņem trīs nedēļu bezalgas atvaļinājums. Tas viss nav tik vienkārši," noslēgumā piebilst Mārtiņš Bičevskis.

2020. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā pirmo reizi piedalīsies 24 komandas, kuras būs sadalītas sešās grupās katrā pa četrām komandām. Katras grupas divas spēcīgākās komandas iekļūs nākamajā kārtā, izveidojoties vēl divām grupām pa sešām komandām. Turpinājumā katras grupas divas spēcīgākās vienības iekļūs pusfinālā, noslēgumā noskaidrojot arī kontinenta čempioni.

Eiropas čempionāts handbolā no 9. līdz 26. janvārim notiks Austrijā, Norvēģijā un Zviedrija. Latvijas izlases grupas cīņas notiks Norvēģijas pilsētā Trondheimā.