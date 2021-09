Džošua 'aktivizē' līguma punktu par revanša cīņu pret Usiku

Ukraiņu boksa smagsvara, pasaules čempiona Oleksandra Usika komanda atklājusi, ka sestdien zaudējumu piedzīvojušais brits Entonijs Džošua izmantojis savu iespēju un plāno revanša cīņu, vēsta "Sky Sports".

Sestdien "Tottenham Hotspur" stadionā notikušajā ilgi gaidītajā cīņā Usiks pārliecinoši pieveica Džošau, atņemot britu bokserim WBA, IBF un WBO čempionu jostas. Pēc cīņas britu bokseris teica, ka vēlas revanšu. Tagad Džošau komanda "principā aktivizējusi" šo līguma punktu, apliecinājuši Usika pārstāvji.

Usika komanda cer, ka revanša cīņa februārī varētu notikt Kijevā.

Usikam profesionālajā boksā aiz muguras ir 19 cīņas, visas uzvarētas, no tām 13 ar nokautu. 31 gadu vecais Džošua profesionālajā boksā aizvadījis 26 cīņas, no kurām uzvarējis 24, 22 no tām - ar nokautu.

Usiks ir vien trešais bokseris sporta vēsturē, kurš spējis kļūt par pasaules čempionu pirmā smagā svara kategorijā un pēc tam - arī smagsvaros. Pirms tam to bija izdarījis amerikānis Evanders Holifīlds un brits Deivids Hejs.