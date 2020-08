Foto: Ar vairāku olimpisko spēļu dalībniecēm Mežaparkā aizvadītas starptautiskas triatlona sacensības

Svētdien, 16.augustā, Mežaparkā lieliskos laika apstākļos tika aizvadīts ikgadējais un prestižais Rīgas triatlons ar Eiropas kausu junioriem un Baltijas čempionātu pieaugušajiem supersprinta distancē (375m+12,5km+3,2km), kas bija šī gada pirmās starptautiskās sacensības Eiropā, informēja organizatoru pārstāvis Ivars Bācis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Baltijas čempionātā sieviešu konkurencē, kurā startēja četras olimpisko spēļu dalībnieces, uzvarēja pasaules kausa posmos trijniekā tikusī beļģiete Valērija Bartalemī, bet labākā no latvietēm bija 7.vietu ieguvusī Daniela Leitāne. Savukārt Eiropas kausā junioriem labāko rezultātu latviešu puišu vidū sasniedza Artūrs Liepa, kurš 24 sportistu konkurencē iekļuva desmitniekā un izcīnīja 9.vietu.

Šis bija astotais Rīgas triatlons, bet pirmo reizi tas no galvaspilsētas centra pārcēlās uz Mežaparku. Piekto gadu pēc kārtas Rīgas triatlona ietvaros Eiropas kausā sacentās juniori, bet otro reizi norisinājās Baltijas čempionāts, kur sieviešu konkurencē startēja četras olimpisko spēļu dalībnieces – Klēra Mišela no Beļģijas, Džiliana Sandersa no Dienvidāfrikas, Jūlija Jeļistratova no Ukrainas un igauniete Kaidi Kivioja. Dalībnieki peldēja Ķīšezerā, ar riteni brauca pa Mežaparka celiņiem, bet finišēja ar skriešanu Lielās estrādes pakājē.

Eiropas kausā juniorēm pārliecinošu uzvaru svinēja galvenā favorīte – 2018.gada jauniešu olimpisko spēļu vicečempione un 2017.gada Eiropas junioru čempionāta sudraba medaļas ieguvēja Sifa Madsena no Dānijas, kas pēc peldēšanas atradās 4.vietā, bet ar pārliecinoši labāko laiku riteņbraukšanā un skriešanās neatstāja nekādas cerības konkurentēm, svinot otro uzvaru savā otrajā startā Eiropas kausā juniorēm. Dāniete uzrādīja laiku 36:23 minūtes un par trim minūtēm apsteidza otrās vietas ieguvēju un ātrāko peldētāju ungārieti Martu Kropko, kura pērn izcīnīja sudrabu pasaules čempionātā juniorēm akvatlonā un ar otro vietu Rīgā nopelnīja karjerā pilnu godalgoto vietu komplektu Eiropas kausos juniorēm. Tikai 9 sekundes ungārietei spāniete Elsa Pene Vincente, kurai tā bija pirmā godalgotā vieta Eiropas kausos. Savā debijā šāda līmeņa sacensībās sesto vietu ieguvusī igauniete Mari Rūsa bija vienīgā sešiniekā iekļuvusī Baltijas pārstāve. Savukārt no mūsu meitenēm vislabāk nostartēja Darja Beļeviča, kura savā debijā šāda līmeņa sacensībās ieņēma 11.vietu. Lielākās cerības no mūsējām saistījās ar šī gada junioru čempioni Kristiānu Maskavu, kura pēc peldēšanas atradās piektajā vietā, bet diemžēl riteņbraukšanā pārdurtā riepa neļāva viņai pacīnīties par astotnieku un nācās finišēt 12.vietā, skriešanā apsteidzot trešo mūsu pārstāvi Elīzu Zvīguli.

Sievietēm Baltijas čempionātā, kur bez trim Baltijas valstu pārstāvēm piedalījās arī vairāku citu valstu triatlonistes, pēc peldēšanas vadībā izvirzījās abas beļģietes – Valērija Bartalemī un Klēra Mišela, kuras riteņbraukšanas daļā labi pastrādāja kopā, neļaujot ne tikai pietuvoties sekotāju trio – Jūlijai Jeļistratovai, Kaidi Kiviojai un Džilianai Sandersai, bet pat palielinot pārsvaru nedaudz virs minūtei. Līdz ar to jau pirms skriešanas bija skaidrs, ka dubultuzvara tiks Beļģijai. Šoreiz ātrāka izrādījās trīs reizes pasaules kausa posmos trešo vietu ieguvusī Bartalemī, bet septiņas reizes pasaules kausa posmos trijniekā tikusī Mišela, kas pirms pieciem gadiem Eiropas kausā Rīgā palika 4.vietā, finišēja 21 sekundi aiz komandas biedrenes otrajā vietā. Savu meistarību skriešanā nodemonstrēja triju olimpisko spēļu dalībniece (labākais rezultāts ir 24.vieta 2008.g.Pekinā) Jeļistratova, kura finišēja trešā, uzvarētājai piekāpjoties minūti un astoņas sekundes. Labi skrēja arī Rio Olimpisko spēļu 44.vietas ieguvēja Kivioja, tomēr igaunietei, kura bija labākā Baltijas valstu pārstāvju vidū, līdz pjedestālam kopējā ieskaitē pietrūka 11 sekunžu. Tikmēr tikai piektā palika dienvidāfrikāniete Sandersa, kurai no visām dalībniecēm ir visaugstākās vietas olimpiskajās spēlēs – 19. un 23.vieta.

Trīs Latvijas pārstāvju vidū pēc peldēšanas ar 7.laiku visaugstāk 11 dalībnieču vidū atradās Patrīcija Ozola, kuru riteņbraukšanā noķēra Daniela Leitāne. Skriešanā Danielai neizdevās noķert lietuvieti Ingu Paplausku, toties Latvijas vicečempione nosargāja septīto pozīciju, esot labākajai no mūsējām. Tikmēr Latvijas labākā triatloniste Baiba Medene, kurai tā nebija no veiksmīgajām dienām, skriešanā apsteidza Ozolu un pakāpās uz 9.vietu.

Junioriem puišiem ļoti labs sākums padevās Artūram Liepam, kurš atkal bija labs peldēšanā, no ezera iznākot kā piektais, pāris sekundes aiz pirmajiem četriem. Tomēr dānis, vācietis un divi spāņi riteņbraukšanas sākuma uzņēma ļoti ātru tempu, kam Latvijas junioru čempions sprintā nespēja turēt līdzi, tādējādi paliekot pakaļdzenošajā grupiņā, kurā kopā ar Artūru atradās arī valsts junioru čempions supersprintā daugavpilietis Sandis Korņijenko. Skriešanu Artūrs uzsāka septītajā vietā, tomēr trijos apļos apkārt estrādei nācās palaist priekšā dāni un šveicieti un finišēt divas minūtes aiz uzvarētāj 9.vietā, esot labākajam Baltijas valstu pārstāvju vidū un pirmo reizi Eiropas kausos iekļūstot desmitniekā. Liepam 21 sekundi piekāpās ātri skriešanu veikušais Daņila Proščinko, kurš pirms nedēļas Ventspilī kļuva par junioru čempionu olimpiskajā distancē. Trīspadsmit sekundes vēlāk finišā kā sešpadsmitais ieradās Korņijenko, bet divdesmitnieku savā debijā noslēdza 16 gadus vecais Kristaps Dūzis, kurš distancē pavadīja par divām minūtēm vairāk nekā Liepa.

No līderu kvarteta pēc riteņbraukšanas noslēdzošajos 3km skriešanā lielisku tempu demonstrēja vācietis Henrijs Grafs, kas ļāva 9.vietas ieguvējam jauniešu olimpiskajās spēlēs svinēt uzvaru Mežaparkā, distancē pavadot 33:26 minūtes. Pagājušā gada Eiropas jauniešu čempionāta festivāla uzvarētājs spānis Igors Bellido Mihailova atskrēja 19 sekundes vēlāk un otro reizi karjerā iekļuva trijniekā Eiropas kausos, bet tikmēr ar trešo rezultātu (+0:28) savu pirmo godalgoto vietu nopelnīja dānis Valdemārs Soloks.

Vīriešiem Baltijas čempionātā uzvaru izcīnīja ukrainis Jegors Martiņenko, kurš līdz šim sešas reizes bija uzvarējis Eiropas kausa posmos. Ukrainim visu laiku pakausī elpoja un finišā tikai 6 sekundes zaudēja igaunis Henrijs Repo, kurš pirms trim gadiem uzvarēja Rīgas triatlona ietvaros notikušajā Eiropas junioru kausā. Vēl vienā līdzīgā duelī par trešo vietu Vāciju pārstāvošais Skots Maklimonts par sešām sekundēm bija ātrāks nekā igaunis Kevisn Vabaorgs. Tikmēr plīsusi riepa riteņbraukšanā lika izstāties mūsu pieaugušo grupas līderim Artjomam Gajevskim, kurš pēc peldēšanas bija sestais un varēja pacīnīties par vietu pieciniekā.