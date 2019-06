Foto: 'Gulf of Riga Regatta' pēc pirmā posma provizoriskie līderi latvieši un igauņi

Aizvadīta Rīgas jūras līča regates (Gulf of Riga Regatta 2019; turpmāk - GoRR) pirmā sacensību diena, kad 33 trīs jūras spējīgas jahtas no visām Baltijas valstīm mēroja ceļu no Rojas uz Montu ostu Sāmsalā. Kā informē rīkotāji, pēc pirmā posma noslēgšanās divās no trīs klasēm (LYS1 un LYS2) provizoriskie līderi ir jahtas no Latvijas, bet ORC grupā iespējamie līderi – igauņi.

Lai arī pirmie, kas faktiski šķērsoja finiša līniju, vienā no klasēm sākotnēji bija cita jahta, tomēr, ņemot vērā jahtu savstarpējās salīdzināšanas koeficientu sistēmu (pēc kuras pārrēķina rezultātus, lai dažādo jahtu sniegums pēc tehniskajiem parametriem būtu savstarpēji salīdzināmi), patlaban līderpozīcijā atrodas:



ORC klasē komanda no Igaunijas EXTREME, kapteinis Aistis Kalanavičius (buras numurs LTU-1620)

LYS1 klasē komanda no Latvijas PROJECT A1, kapteinis Jānis Norde (buras numurs LAT-424)

LYS2 klasē komanda no Latvijas SARMATIJA, kapteinis Zigmārs Zandersons (buras numurs LAT-622)

Jāsaka gan, ka šie rezultāti vēl ir provizoriski, jo GoRR sacensību Protesta komitejai iesniegts viens protests. Tāpēc galēja pirmā posma rezultātu izskatīšana notiks tikai trešdienas vakarā Kuresāres ostā, kur Protesta komiteja būs pilnā sastāvā un izvērtēs iesniegtā protesta pamatotību. Secīgi, LYS2 klasē pirmās dienas rezultāti vēl var mainīties.

"Vakar bija, tā saucamais, mūsu vējš un katrai jahtai tas ir dažāds. Tas arī ļāva šoreiz apsteigt citas klases komandas. Arvien prognozes ir nestabilas un turpmākajās dienās ir grūti paredzēt, kā mums veiksies. Bija pat bažas, ka vēja stiprums varētu būt uz robežas, lai atceltu kādu no posmiem. Tāpēc tagad ceram, ka varēsim izpildīt parējos posmus", komentāru par pirmās dienas regati sniedz LYS1 klases šā brīža iespējamais laureāts Jānis Norde.

Sadarbībā ar "Intelligent Systems" notiek dalībnieku jahtu globālā pozicionēšana, kas regates mājaslapā ļauj sekot sacensību norisei un redzēt jahtu atrašanās vietas reālā laikā. Sekot regatei ir iespējams mājaslapā www.gorr.lv.

Vakar, 25.jūnijā Rojā tika dots starts Rīgas jūras līča regatei, kas vienlaikus iezīmē arī 2019.gada Latvijas Atklāto jūras burāšanas čempionātu un jauniedibinātā "Livonijas kausa" izcīņu. No trīs Baltijas valstīm savā starpā sacenšas 33 komandas, kuras sadalītas trīs klasēs. Dalībnieku vidū spēcīgākās komandas no visām Baltijas valstīm, tai skaitā, arī šā brīža ORC klases pasaules čempioni – komanda SUGAR2 no Igaunijas un kapteinis Ott Kikkas. Līdz ar to pamatīga intriga tiek saglabāta, kuru Baltijas valstu komandas iegūs pirmo Livonijas kausa trofeju, kas simbolizē Latvijas jūras burāšanas tradīciju atdzimšanu.

Kopumā regate viesosies piecās pilsētās Latvijā un Igaunijā, katru dienu startējot posmam no citas ostas. Regates dalībnieki šodien plkst.11.00 izgāja no Montu ostas uz Kuresāri Sāmsalā, bet 27.jūniija rītā tiks dots starts īpašai ģenerālsponsora "Linstow Center Management" posmam, kas veltīts Baltijas jūras tīrībai. Savukārt 28.junijā regate atgriezīsies Latvijā, piestājot Kuivižos, kur jau nākamajā dienā, 29.jūnijā, sacensības tiks noslēgtas pēc īso distanču posma. Apbalvošanas pasākums plānots plkst. 17.00 un iedzīvotāji aicināti sākot jau no pēcpusdienas baudīt sportisku atmosfēru "Kapteiņu ostā" Kuivižos.