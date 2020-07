Foto: Noslēgusies 'Muhu Vaina' regate; Latvijas komanda 'RTS Baltic' finišē sestā

Brīvdienās noslēgusies lielākā un senākā Igaunijas regate "Muhu Vaina Regatt", kura tika aizvadīta jau 63. reizi. Regate ir populāra Baltijas reģiona valstu vidū un prestiža pašmājās, jo jau trešo gadu sacensību kādā no posmiem piedalās arī Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida. Regate ierasti notiek vienu nedēļu laikā ap jūlija vidu. Sacensības iedalās vairākos posmos un notiek starp kaimiņvalsts kontinentālās daļas ostām un salu ostām. Šogad "Muhu Vaina" piedalījās 107 jahtas un divās grupās Latviju pārstāvēja piecas komandas, no kurām augstāko rezultātu kopvērtējumā sasniedza komanda "RTS BALTIC" – sestā vieta ORC3 grupā, ziņo Latvijas Jūras burāšanas asociācija (LJBA).

"Mūsu komandai paveicās, startējot šajā grupā. Teju visu nedēļu vēji bija mums labvēlīgi, un šīs regates laikā trijos no sešiem posmiem ir izdevies ieņemt arī pjedestālus. Esam ieguvuši gan pirmo, gan otro, gan arī trešo vietu. Liels prieks, ka ir ko aizvest uz Latviju, šādi iedvesmot arī pārējos pašmāju burātājus piedalīties "Muhu Vaina" regatē citus gadus," par "RTS BALTIC" komandas sniegumu izsakās Artūrs Skroderis, kura pārstāvētā komanda ar kapteini Juri Kukli kopvērtējumā ieņēma sesto vietu, atpaliekot no piektās vietas vien par četriem punktiem.

Kā lielāko gandarījumu Skroderis min to, ka viņa pārstāvētās komandas nelielā jahta "FarEast 28" (8,5 metri) ir bijusi ātrākā arī savā klasē, "pirms pārrēķiniem septiņos no deviņu posmu startiem tieši mūsu komanda šķērsoja finiša līniju pirmā." Nav arī noslēpums, ka tieši šī Latvijas komanda savā grupā 19 jahtu konkurencē sacentās vien divatā, tāpēc rezultāts nes vēl lielāku gandarījumu.

ORC1 grupā no 26 komandām četras pārstāvēja Latviju un kopvērtējumā guva šādus rezultātus:

10. vieta – jahta "SPIRIT", kapteinis Kristaps Remess

13. vieta – jahta "GURU", kapteinis Arnis Remess

16. vieta – jahta "PROJECT A1", kapteinis Gatis Graudums

21. vieta – jahta "GABRIEL", kapteinis Andris Zirdziņš

Kristaps Remess un "SPIRIT" komanda ORC1 grupā demonstrēja augstāko sniegumu starp Latvijas jahtām. Viņš uzsver, ka šā gada regatē bija ļoti labi saplānotas distances, īpaši izceļot gan Pērnavas, gan Tallinas līča posmus, kuri nodrošināja iespēju burāt dažādos vējos, "varēja just, ka sacensību organizatori šogad ir īpaši piedomājuši, lai ir visi kursi, un tas mums ļoti patika."

Liels gandarījums arī par to, ka, neraugoties uz brīžiem pavisam lēno vēju, šogad tomēr visi "Muhu Vaina" regates posmi notika, un kāds no posmiem nebija jāatceļ.

"Protams, ir jahtas, kurām lēni vai mainīgi vēja apstākļi nes labākus panākumus, taču mūsu jahtai un komandas sastāvam tie nebija pateicīgākie šajā reizē. Skaidrs ir tas, ka mums jākrāj pieredze, burājot ne tikai lēnā vējā, bet arī Igaunijas piekrastes akvatorijā," klāsta "SPIRIT" kapteinis, kurš neslēpj, ka jau pēc trīs nedēļām atkal plāno piedalīties apvienotajā Igaunijas un Somijas ORC čempionātā "Baltic Offshore Week".

"Ja gribas attīstīties un augt, ir jāburā ar spēcīgākiem konkurentiem, un tas ir tikai pašsaprotami, ka tad ir obligāti jāburā Igaunijas regatēs, jo daudzas Igaunijas komandas ir sasniegušas ļoti cienījamus rezultātus kā Eiropas, tā arī pasaules līmenī," papildina Remess un atklāj, ka jau nākamgad Tallinā notiks ORC pasaules čempionāts, kurā "SPIRIT" kapteinis nopietni apdomā iespēju piedalīties, tāpēc jo īpaši ir svarīgi turpināt trenēties šajā akvatorijā kopā ar labākajiem.

Cita starpā Remesa komanda atpalika vien pa trīs punktiem no igauņu komandas "MARION-X", uz kuras burāja arī Latvijas Jūras burāšanas asociācijas (LJBA) pārstāve Kristīne Kanska, kura ir arī viena no Latvijas lielākās regates "Gulf of Riga Regatta" jeb Rīgas līča regates organizatorēm. Vaicājot par viņasprāt zīmīgākajām atšķirībām starp abām Latvijas un Igaunijas lielākajām regatēm, viņa norāda uz svarīgiem nākotnes izaicinājumiem, par kuriem būtu nepieciešams nopietni domāt arī Latvijā, lai pašmāju regates kļūtu pievilcīgākas citu valstu sāncenšiem, šādi veicinot burāšanas attīstību nacionālā līmenī.

"Jūras burāšanā dažādu jahtu modeļu gaitas īpašību pielīdzināšana ar matemātiski aprēķinātu koeficientu visos laikos ir bijis sarežģīts strīdus jautājums. Pagaidām Latvijā lielākā daļa jahtu burā, izmantojot salīdzinoši vienkāršu, tomēr ne tik objektīvu LYS sistēmu, kamēr kaimiņi Igaunijā un Lietuvā sacenšas pēc starptautiskās ORC sistēmas. Lai celtu sportisko līmeni, starptautiskā konkurence ir viens no galvenajiem atspēriena punktiem - jo spilgtāk mūsu komandas parāda sevi ārvalstu regatēs, jo lielākas iespējas, ka ārvalstnieki izrādīs interesei par regatēm Latvijā. Bet arī mums ir mājasdarbs – sagatavoties "spēlei" atbilstoši starptautiskajai praksei," stāsta LJBA valdes locekle.