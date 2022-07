Foto: Sāmsalā ar astoņiem pjedestāliem Latvijai noslēdzas piektais GoRR

Ar svinīgu ceremoniju piektdienas vakarā Sāmsalas ostā Kuresāre noslēdzās piektā Rīgas līča regate jeb "Gulf of Riga Regatta" (GoRR). Piedaloties 45 komandām no četrām valstīm, piecās grupās vietas uz goda pjedestāla izcīnīja astoņas Latvijas komandas. Arī ātrāko laivu grupā ORC1 vien otro reizi uz goda pjedestāla kāpa pašmāju komanda "Nicole", kas šogad piedalījās ar jaunu laivu un nule kā izveidotu komandu. "Nicole" ar kapteini Arni Remesu izcīnīja augsto trešo vietu, informēja organizatori.

ORC1 grupa





"Esmu gandarīts ar komandas sniegumu un panākumiem. Īpaši tik īsā laikā nokomplektēt vienotu un konkurētspējīgu komandu, burājot uz jaunas laivas. Kā jau visus arī mūs pavadīja gan veiksme, gan vajāja tehniskās ķibeles. Noslēdzošās dienas otrajā un trešajā īsajā pretvēja-pavēja distancē īpaši sanāca pacīnīties ar labojumiem. Dažs prasīja pat četras minūtes mūsu laika. Laimīgā kārtā šo kļūmi konkurentiem neizdevās izmantot, un noturējāmies trešajā pozīcijā kopvērtējumā," teica Remess, stāstot par komandas panākumiem. "Nicole" komanda ieguva trešo vietu ORC1 grupā, apsteidzot par pieciem punktiem otro labāko grupas komandu no Latvijas "Project A1" ar kapteini Gati Graudumu, kas ieguva, tā saucamo, koka medaļu, ierindojoties ceturtajā vietā.

"Aizvadījām ļoti stabilu regati, pietrūka pieci punkti līdz trešajai vietai, kas ir diezgan daudz tik stiprā konkurencē. Ļoti priecēja mūsu komandas progress, pēdējā diena sagādāja lielu baudu burāt, tikai pāris tehniskas ķibeles neļāva uzrādīt pašus labākos rezultātus," norādīja Graudums, minot, ka, viņaprāt, regate katru gadu aug un aug arī konkurence, "kas ir ļoti labi, jo būs stiprāki konkurenti, jo lielāks izaicinājums piedalīties tas būs arī citām spēcīgām komandām. Ar nepacietību gaidām jau nākamā gada regati."

Grupas uzvarētāji šogad komanda no Igaunijas "Cafe Sailing" ar kapteini Ero Panku, bet otrajā vietā ierindojās lietuviešu komanda "Arabela" ar pasaulē zināmo profesionālo burātāju Raimondas Šiugždinis, kas pirmo reizi piedalījās GoRR ar Italia 11.98 jahtu. Komanda "Arabela" šoreiz piedzīvoja neveiksmi pēdējā dienā, dodoties uz piektās sacensību dienas startiem, uzskrēja uz akmens. Laimīgā kārtā ar organizatoru atbalsta katamarāna "Lover" palīdzu laivai izdevās diezgan ātri izkļūt no nepatīkamās situācijas bez bojājumiem un "Arabela" paguva ne tikai uz pēdējās dienas startiem, bet arī katrā no trīs distancēm izcīnīja godalgotas vietas.

ORC1 grupas kopvērtējuma rezultāti:

1. vieta ar 10 punktiem "Cafe Sailing" (EST 703) - kapteinis Ero Panks (Igaunija, Kalevi jahtklubs)

2. vieta ar 14 punktiem "Arabela" (LTU 2399) - kapteinis Raimondas Šiugždinis (Lietuva, Easy wind jahtklubs)

3. vieta ar 18 punktiem "Nicole" (LAT 645) - kapteinis Arnis Remess (Latvija)

Tikmēr leģendāro "Livonijas kausu", kas simbolizē Latvijas jūras tradīciju atdzimšanu un sporta burāšanas attīstību Latvijā, arī izcīnīja komanda "Cafe Sailing" ar kapteini Panku. Kā skaidro sacensību organizatore un galvenā sacensību sekretāre Kristīne Kanska, Livonijas kausu iegūst tā komanda, kura visā regatē summāri ir pavadījusi visīsāko laiku, proti, ir bijusi visātrākā pēc pārrēķinātā laika. Sešos sacensību posmos starp septiņām komandām ORC1 grupā tieši "Cafe Sailing" bija visātrākie un summārais pārrēķinātais distances laiks sastādīja 21 stundu 17 minūtes un 18 sekundes, apsteidzot Lietuvas komandu "Arabela" par 9 minūtēm un 30 sekundēm.



ORC2 grupa





Ļoti negaidīts un nedaudz dramatiskas pēdējā brīža izmaiņas notika uz ORC2 grupas pjedestāla, kurā cīnījās deviņas komandas – četras no Lietuvas un piecas no Igaunijas. Līdz pat noslēdzošajai dienai pēc aizvadītiem pirmajiem trīs posmiem intensīvākā cīņa par uzvaru bija starp komandām "Nida III" no Lietuvas un "Sugar" no Igaunijas. Savukārt trešajā vietā ierindojās komanda no Lietuvas "IDEFIX", kamēr līdzšinējās Igaunijas ORC2 grupas spēcīgākās komandas no Sāmsalas - "Evelyn III" un "JAZZ" ar vienādu punktu skaitu dalīja savā starpā ceturto un piekto vietu.

Piektajā sacensību dienā ORC1 un ORC2 grupas komandām bija jāveic trīs olimpiskās pretvēja-pavēja distances. Vēja stiprums uz starta bija ap 18 mezgliem, kas ir aptuveni deviņi metri sekundē. Visas komandas nostartēja izcili, taču pirmajā braucienā līderkomanda "Sugar" aizķēra augšējo virsvēja marku un netīši to pārvietoja, saīsinot sacensību distanci. "Tā notiek burāšanā, gadās arī nejaušības un tehniskas ķibeles," smaidot nosaka "Sugar" komandas kapteinis Alari Akermans.

Šī incidenta dēļ ORC2 grupā izmaiņas uz pjedestāla notika vien 40 minūtes pirms apbalvošanas. Burātāji no komandas "Jazz" iesniedza protestu pret sacensību komiteju par rezultātu koriģēšanu, pamatojoties uz nepareizi noteiktu vēja stiprumu. Kaut arī ar šo aspektu viss bija pareizi, galvenajam tiesnesim saņemot informāciju par notikušo uz aizdomu pamata, tika uzsākta pierādījumu vākšana, pārbaudot gan digitālās izsekošanas sistēmu, gan notika sarunas ar lieciniekiem. Neprecizitāte tika konstatēta distances garumā.

Vēl 40 minūtes pirms apbalvošanas viss liecināja, ka uz pjedestāla vietas dalīs komandas "Nida III", "Sugar" un "Evelyn III", tomēr pēc veiktās pārbaudes un pierādījumu apkopošanas tika mainīta rezultātu aprēķināšanas formula un tā rezultātā komanda "Evelyn III" nobīdījās uz ceturto vietu, bet Igaunijas komanda "Jazz" izcīnīja trešo vietu uz goda pjedestāla.

"Šādi incidenti gadās. Mans pienākums kā galvenajam sacensību tiesnesim ir nekavējoties uzsākt pārbaudi un pierādījumu vākšanu, saņemot informāciju par iespējamām izmaiņām distancē. Izmaiņas distances garumā ir izšķirošs un ārkārtīgi svarīgs faktos. Pārbaudes rezultātā noskaidroju, ka bažas izrādījās pamatotas un notika atbilstošs rezultātu pārrēķins. Protams, cilvēcīgi ir žēl "Evelyn III" komandas sportistu, kuriem nācās zaudēt trešo vietu, bet sportā galvenais nosacījums ir maksimāli godīga un taisnīga cīņa," tā sacensību galvenais tiesnesis Madis Ausman.

Igaunijas komandas "Evely III" pārstāvis Karls Lembers sarunā ar GoRR dalās, ka komandai uzsākot cīņu bija ļoti augstas ekspektācijas šajā regatē un vieta uz pjedestāla bija viņu mērķis. "Zinot savus konkurentus un sāncenšu laivas, mums bija skaidrs, ka, lai noburātu par uzvarošajām vietām, komandas darbam ir jābūt perfektam. Sākotnējā posmā gadījās ķibeles ar "Code Zero" buru, un rezultāts nebija iepriecinošs. Tomēr tieši tas mums lika saņemties un turpināt cīņu vēl precīzāk. Brīdī, kad mēs noslēdzām pēdējo sacensību dienu, sapratām, ka ieguldītais darbs ir attaisnojies un uzvarošu vietu trījniekā būsim sev nodrošinājuši. Sākām jau priecāties par uzvaru līdz uzzinājām par izmaiņas distancē, saskaņā ar kurām vēlāk notika rezultātu pārrēķins," atceras Lambers.

"Jāatzīst, ka tas bija skumīgs brīdis, ka īsu brīdi pirms apbalvošanas ceremonijas sākuma uzzinājām, ka šo spēcīgo komandu vidū neesam tomēr viena no trim labākajām, un atkritām uz ceturto vietu. Tomēr mēs pilnībā uzticamies sacensību komitejai un īpaši galvenajam tiesnesim Madim Ausmanam. Lai arī esam sarūgtināti, taču patiesi sveicam mūsu konkurentus "Jazz", kas cīnījās meistarīgi un paveica izcilu darbu. Dienas beigās burāšana ir un paliks tikai par godīgu cīņu, un lai arī situācija nebija iepriecinoša, tomēr tā bija godīga. Visas "Evelyn III" komandas vārdā sveicam "Jazz" ar izcīnīto trešo vietu," tā Lambers, pārstāvot savu komandu.

Vaicājot "Jazz" par notikušo un par atskatu uz regati, kapteinis Risto Rīms dalās, ka GoRR piedalās kopš tās sākuma, un šai regatei ir ļoti būtiska lomu sezonas kalendārā. "Ar katru gadu konkurence paliek arvien sīvāka, kļūst arvien grūtāk nonākt uz uzvaras pjedestāla. Ja būtu jāraksturo kopējie laikapstākļi, kādos notika regate, mēs teiktu – viegls vējš un lielākoties burāšana pa vējam ar spinakeriem [vieglām pavēja burām]," tā komandas "Jazz" kapteinis. Šogad, kā saka pati "Jazz" komanda, viņiem vajadzēja pacīnīties ne tikai uz ūdens, bet arī krastā. Tieši šī komanda bija tā, kura vērsa sacensību galvenā tiesneša uzmanību uz pēdējās dienas pirmā distances izmaiņām.

"Pēdējā dienā mums veicās izcili un bijām pārliecināti, ka esam izcīnījuši bronzas vai, iespējams, pat sudraba medaļu. Uzzinot, ka esam tomēr kopvērtējumā ceturtie, sākām pētīt detalizētāk pieejamo informāciju un secinājām, ka ir pamats iesniegt protestu," skaidro "Jazz" komanda. Lai arī protests netika apmierināts, tomēr saņemtā informācija kalpoja par pamatu veikt izmeklējumu, kura rezultātā notika izmaiņas uz pjedestāla vien četrdesmit minūtes pirms noslēdzošās apbalvošanas. "Godīga cīņa ir burāšanas sporta pašā pamatā un esam gandarīti ar savas komandas sportisko sniegumu un to, ka mums izdevās panākt, lai rezultāti tiek pārvērtēti atbilstoši patiesai situācijai distancē," gandarīti komentāru sniedz Rīms un norāda, ka komanda noteikti piedalīsies regatē arī nākošgad.

ORC2 grupas kopvērtējuma rezultāti:

1. vieta ar 20 punktiem "Nida III" (LTU 1111) - kapteinis Arūnas Burkšas (Lietuva, Vētrungis jahtklubs)

2. vieta ar 23 punktiem "Sugar" (EST 774) - kapteinis Alari Akermann (Igaunija, Pērnavas jahtklubs)

3. vieta ar 23 punktiem "Jazz" (EST 935) - kapteinis Risto Riim (Igaunija, Saaremaa Merispordi Selts)

Savukārt "Livonijas kausu", apsteidzot par 13 minūtēm un 42 sekundēm komandu "Evelyn III" no Igaunijas, izcīnīja Lietuvas komanda "Nida III" ar kapteini Arūnas Burkšas. Lietuvas komanda uzrādīja labāko laiku pēc pārrēķina – 20 stundas, 46 minūtes un 46 sekundes.



ORC Cruiser grupa





Jaunizveidotā eksperimentālā ORC Cruiser grupa GoRR šogad izveidota pirmo reizi. Tajā startēja vien četras komandas, taču savstarpēja cīņa bija ļoti spraiga. "Lai arī sākotnēji likās, ka cīnīsimies ar kruīza laivām un sportiskā ziņā būs vienkāršāk, tomēr jāatzīst, ka vēlme izcīnīt uzvaru burāšanā nav atkarīga no grupas vai laivas tipa. Bija tikpat saspringti, un komanda strādāja neatlaidīgi, kā savulaik startējot ātrāko laivu grupā," gandarīts par komandas darbu un sāncensību ir uzvarētājs Valters Romans, kurš kapteiņoja jahtu "Pina Colada".

Romana vadītā komanda uzvarēja, par vienu punktu apsteidzot "Confetti" ar kapteini Zigi Goldmani. "Esam ļoti apmierināti ar jauno grupu. Šīs regates mērķis bija izmēģināt spēkus, burājot pēc ORC apmērīšanas pieejas un esam guvuši pārliecību, ka šī ir ļoti objektīva sistēma, kas ir labāka par LYS, ko izmantojam Latvijā. Lai arī bijām tikai četras komandas, tomēr tieši veids, kā ORC Cruiser ļāva savstarpēji salīdzināt tik dažādo laivu rezultātus, mums īpaši patika," kapteinis Goldmanis dalās ar pirmo pieredzi burājot ORC.

Viņš arī norāda uz sarunām ar citiem burātājiem, ka, ticamāk, nākošgad, ja tiks saglabāta šī grupa, daudzi pāries no LYS. "Ceram, ka nākošgad varēsim ORC Cruiser grupā pacīnīties ne tikai par GoRR uzvarētāju tituliem, bet arī cīnīties Latvijas čempionātā," tā Goldmanis. Kā skaidro regates viens no organizatoriem Jānis Norde, šogad ORC Crusier nenotika Latvijas čempionu titulu izcīņa, jo grupa tika izveidota eksperimentālā kārtā. "Tomēr ORC Cruiser grupa šogad ir sevi pierādījusi un mums nav pamata šaubīties, ka tā būs augoša arī turpmāk. Esmu drošs, ka nākošgad arī ORC Crusier varētu notikt Latvijas čempionāta ieskaite," tā Norde.

ORC Cruiser grupā kopvērtējumā:

1. vieta ar 7 punktiem "Pina Colada" (LAT 609) - kapteinis Valters Romans (Latvija, Latvijas Jūras burāšanas asociācija)

2. vieta ar 8 punktiem "Confetti" (LAT 8661) - kapteinis Zigis Goldmanis (Latvija, Rojas Jahtklubs)

3. vieta ar 12 punktiem "Heleena" (EST 829) - kapteinis Aivar Laus (Igaunija, Sāremā Merispordi Selts)

Tikmēr "Pina Colada" izcīnīja ne tikai pirmo vietu savā grupā, bet bija arī ORC Cruiser ātrākā laiva, summējot visu posmu pārrēķinātos laikus. Secīgi tieši Romana komanda kļuva arī par Livonijas kausa ieguvējiem un komandas kopējais laiks bija 22 stundas 30 minūtes un divas sekundes, bet otrai ātrākai Iguanijas komandai "Linn" laiks bija ilgāks par 52 minūtēm un 5 sekundēm.



LYS1 grupa





Ļoti interesanta cīņa notika Latvijas jahtu apmērīšanas sistēmas LYS1 grupā, piedaloties 12 komandām – vienai no Lietuvas, trijām no Igaunijas un astoņām no Latvijas. Par uzvarētāju 2022. gada GoRR kļuva Igaunijas komanda "Brigitta" ar kapteini Prītu Jurioju, kas demonstrēja stabilu sniegumu visu sacensību dienu garumā gan lēna, gan spēcīgāka vēja apstākļos. Komanda uzvarēja ar sešiem punktiem, kamēr otrā un trešā vieta ieguva pjedestāla vietas ar 16 punktiem, kas igauņiem bija par 10 punktiem labāks sniegums.

"GoRR piedalījāmies pirmo reizi un šī bija ļoti laba pieredze gan sportiskā, gan organizatoriskā ziņā. Mēs esam īpaši priecīgi par aizvadītām četrām sacensību dienām, kas bija ļoti dažādas," dalās "Brigitta" komandas pārstāve Mareli Kivi. Viņa norāda, ka komanda šādā sastāvā burā otro sezonu, un īpaši labi palīdzēja sastrādāties pērnā gada dalība ORC Pasaules čempionātā Tallinā. "Tieši komandas darbs un saliedētība ir viena no mūsu panākumu atslēgām," tā Kivi. Komandas kapteinis Jurioja norāda, ka arī dažādo jahtu tipi, kas apvienojās vienā grupā, padarīja sāncensības vēl interesantākas un uzvaras garšu saldāku.

Tikmēr ļoti saspringta cīņa notika par pjedestāla otro un trešo pakāpienu. Ar identisku punktu skaitu un vienādu izcīnīto vietu sadalījumu visas regates ietvaros ierindojās komanda "Ilze" ar kapteini Edmundu Čakaru un leģendārā komanda "Spaniel" ar kapteini Silardu Kamergrauzi. Interesanti, ka faktors, kas otro uzvaras pakāpienu nodrošināja tieši komandai "Ilze" bija tas, ka viņi pirmo vietu izcīnīja ātrāk nekā "Spaniel".

"Šāda pieeja mēdz būt daudzos sporta veidos, īpaši burāšanā," skaidro sacensību organizatori. Gadījumos, kad komandām ir vienāds punktu skaits, tiek vērtēts, kādas augstākās vietas katra komanda ir izcīnījusi. Interesanti, ka šoreiz abas komandas četros braucienos ieguva identiskas vietas, vien atšķīrās to sadalījums pa posmiem. Tad nu nākošais kritērijs, pēc kura vadās šādās situācijās ir "agrāk izcīnītais augstākais rezultāts", proti, "Ilze" izcīnīja savu pirmo vietu otrajā posmā, kamēr "Spaniel" - trešajā.

LYS1 grupas kopvērtējuma rezultāti:

1. vieta ar 6 punktiem "Brigitta" (EST 295) - kapteinis Priit Jürioja (Igaunija, Pērnavas jahtklubs)

2. vieta ar 16 punktiem "Ilze" (LAT 6) - kapteinis Edmunds Čakars (Latvija)

3. vieta ar 16 punktiem "Spaniel" (LAT 79) - kapteinis Silards Kamergrauzis (Latvija, LBMA)

Tikmēr ne tikai LYS1 grupas uzvaru, bet arī Livonijas kausu šogad izcīnīja komanda "Brigitta". Igauņi pēc pārrēķinātā visu posmu summārā laika distancē pavadīja 26 stundas 57 minūtes un 37 sekundes, kamēr otrā ātrākā komanda "Ilze" atpalika no uzvarētājiem vien par 6 minūtēm un 53 sekundēm.



LYS2 grupa



Vienai no mazākajām grupām LYS2 arī varēja sekot ar aizrautu elpu šā gada GoRR. Līdz pat noslēdzošai dienai vietas uz pjedestāla varēja mainīties. Sīva cīņa 13 komandu konkurencē izvērtās tieši starp Latvijas komandām - "Blondy", "Mosquito", "Kiki" un "Elixir". Uzvaru ar astoņiem punktiem izcīnīja Andra Zubricka komanda "Blondy", bet otrā, trešā un ceturtā vieta vien katra atšķīrās no iepriekšējās ar vienu punktu.

Kā uzsver sarunā Zubrickis, viņiem palīdzēja uzvarēt tieši noslēdzošās sacensību dienas vēja pastiprinājums. "Kreice jeb pretvēja burāšana uz pirmo un otro zīmi, ļāva komandai atrauties no konkurentiem. Ņemot vērā to, ka mūsu jahta ir smagāka, mēs īpaši gaidījām stiprāku pretvēju. Pēc marku apņemšanas atrāviens, kuru izdevās izveidot, jau ļāva noturēt līderpozīcijas tālākajos brīvajos kursos un krastā nonācām pirmie. Taču zinot cik raiba koeficientu ziņā bija mūsu LYS2 grupa, mēs par savu uzvaru nebijām vēl pārliecināti un gaidījām līdz finišēs pārējās komandas," tā par izšķirošajiem uzvaras mirkļiem Zubrickis, norādot, ka nedēļas ietvaros jau iepriekš esot bijuši brīži, kad komanda jutusies gana pārliecināta par sniegumu, tomēr rezultātu tabula sagādāja pārsteigumus no "Kiki" un "Elixir" komandām.

"Jāatzīst, ka šogad mēs esam īpaši priecīgi par uzvaru un Livonijas kausa izcīnīšanu, ņemot vērā mūsu pagājušā gada fiasko, kad uzsēdinājām jahtu uz akmeņiem netālu no Salacgrīvas," ar izcilo šā gada sniegumu lepojas Zubrickis. Komanda "Blondy" izrādījās kopvērtējumā ātrākā savā grupā un par 2022. gada visiem posmiem izcīnīja ātrākās laivas titulu un īpaši simbolisko Livonijas kausu.

Tikmēr "Elixir" komanda, kas ieguva, tā saucamo, koka medaļu un sīvā cīņā palika ceturtajā vietā ar 13 punktiem, piekāpjoties "Kiki" par vienu punktu, sveic visas LYS2 grupas pjedestāla komandas. "Esam ļoti priecīgi par sīvo konkurenci starp top četri jahtām. Vējš bij mūsu sabiedrotais līdz pēdējai dienai, kad solītā vēja prognoze izrādījās trīs reizes vājāka. Komanda izdarīja visu uz maksimumu, esam apmierināti ar rezultātu, bet vēl ir uz ko tiekties," tā "Elixir" komandas kapteinis Uldis Lapsiņš.

LYS2 grupas kopvērtējuma rezultāti:

1. vieta ar 8 punktiem ""Blondy" (LAT 315) - kapteinis Andris Zubrickis (Latvija, RSBC)

2. vieta ar 11 punktiem "Mosquito" (LAT 580) - kapteinis Kārlis Balgalvis (Latvija, Rīgas Sporta Burāšanas Centrs)

3. vieta ar 12 punktiem "Kiki" (S 1669) - kapteinis Edgars Liepiņš (Latvija, Burāšanas klubs 360)

GoRR šogad notika piekto reizi no 26.jūnija līdz 1.jūlijam. Kopā sacensībām reģistrējās 45 komandas – 27 komandas no Latvijas, 10 no Igaunijas, septiņas no Lietuvas un viena komanda no Somijas.

GoRR ir ikgadēja lielākā starptautiskā regate Latvijā, kas ierasti aizrit nedēļas garumā pēc Jāņiem. Sacensībās piedalās komandas no Baltijas jūras reģiona, aktīvāk piedaloties tieši Baltijas valstu komandām. Sacensības notiek jau sesto gadu un to laikā tiek noskaidroti Latvijas jūras burāšanas čempioni un tiek izcīnīts Livonijas kauss, kas simbolizē Latvijas jūras burāšanas tradīciju atdzimšanu.