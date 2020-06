Handbola izlases treneris Cīrke izvirza mērķi kvalificēties Eiropas čempionātam

Latvijas nacionālās izlases galvenais treneris Ārons Cīrke sarunā ar Latvijas Handbola federāciju (LHF) komentējis otrdien notikušo 2022. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas izlozi, atzīmējot, ka Latvijas valstsvienībai jābūt skaidram mērķim iekļūt finālturnīrā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Otrdien jau ziņots, ka Austrijas galvaspilsētā Vīnē notikušajā izlozē noskaidrojies, ka par vietu 2022. gada Eiropas čempionāta finālturnīra Latvijas valstsvienība cīnīsies 6. grupā pret Norvēģiju, Baltkrieviju un Itāliju.

"Izlozi skatījos, lai gan tas bija nedaudz sarežģīti, jo paralēli man bija "Zoom" sapulce ar savu komandu Vācijā "Emsdetten". Datorā man bija sapulce, bet planšetē vēroju izlozi. Mums nav iespējas izvēlēties pretiniekus. Jāspēlē pret to, kas tiek pēc izlozes, bet, domāju, ka man pašam ļoti interesanti būtu spēlēt pret Vāciju. Grupa ir OK. Kopumā esmu apmierināts ar to, kas mums ir ticis," ar pirmajiem iespaidiem pēc izlozes dalās 48 gadus vecais Latvijas izlases galvenais treneris Ārons Cīrke.

"Grupas favorīte Norvēģija pēdējos gados ir strauji progresējusi. Norvēģija ir viena no labākajām pasaules komandām. Protams, ka grupā tas būs sarežģītākais pretinieks. Arī Baltkrievija pēdējos gados Jurija Ševcova vadībā attīstās. Pret baltkrieviem arī būs grūtas spēles. Par Itāliju šobrīd neko daudz nevaru pateikt, bet jau tagad sākšu ievākt informāciju, lai komanda būtu gatava spēlēm pret šo komandu," turpina Cīrke.

Treneris neslēpj, ka mērķim ir jābūt skaidram. "Kopumā grupa ir laba. Varēja būt vienkāršāka, bet citā grupā, iespējams, būtu arī grūtāk. Domāju, ka mums visiem kopā ir jācīnās par katriem vārtiem, katru spēli. Tad arī būs iespējams sasniegt cerēto rezultātu un kvalificēties finālturnīram. Noslēgumā vēlētos teikt, ka tieši tādam ir jābūt Latvijas izlases mērķim – otro reizi pēc kārtas kvalificēties Eiropas čempionāta finālturnīram."

2022. gada Eiropas čempionāts būs otrais, kurā piedalīsies 24 valstsvienības. No kvalifikācijas Eiropas čempionāta finālturnīrā iekļūs 20 izlases, attiecīgi katras grupas divas spēcīgākās komandas un četras spēcīgākās trešo vietu ieguvējas. Finālturnīrā vietas jau garantējušas abas organizatores, iepriekšējā čempionāta uzvarētāja Spānija un fināliste Horvātija.

Pēc pašreizējā EHF plāna ir paredzēts, ka 2022. gada Eiropas čempionāta kvalifikācija startēs novembra pirmajā daļā. 4./5. un 7./8. novembrī tiks izspēlētas pirmās divas spēles, bet atlikušās četras spēles notiks 2021. gada martā, aprīlī un maija ievadā, kā pēdējai spēļu kārtai esot noteiktai 2. maijā. 2022. gada Eiropas čempionāta finālturnīrs risināsies Ungārijā un Slovākijā.

Latvija pirmo reizi Eiropas čempionāta finālturnīrā piedalījās šogad. Norvēģijas pilsētā Tronheimā Latvija grupu turnīrā atzina topošās čempiones Spānijas (22:33), Nīderlandes (24:32) un Vācijas pārākumu (27:28).

2022. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas grupas:

1. grupa: Francija, Serbija, Beļģija, Grieķija

2. grupa: Vācija, Austrija, Bosnija un Hercegovina, Igaunija

3. grupa: Čehija, Krievija, Ukraina, Fēru salas

4. grupa: Islande, Portugāle, Lietuva, Izraēla

5. grupa: Slovēnija, Nīderlande, Polija, Turcija

6. grupa: Norvēģija, Baltkrievija, Latvija, Itālija

7. grupa: Dānija, Ziemeļmaķedonija, Šveice, Somija

8. grupa: Zviedrija, Melnkalne, Rumānija, Kosova