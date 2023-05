Handbolists Krištopāns nominēts EHF Izcilības balvai

Eiropas Handbola federācija izziņojusi vīriešu handbola spēlētāju nominantus "EHF Izcilības balvai 2023". Starp nominantiem arī Latvijas labākais handbolists Dainis Krištopāns, informē Latvijas Handbola federācija.

Balvas tiks pasniegtas sieviešu un vīriešu spēlētājiem katrā pozīcijā: labākais vārtsargs, kreisais ārējais, kreisais malējais, saspēles vadītājs, labais ārējais, labais malējais un līnijas spēlētājs, kā arī sezonas labākais aizsargs un debitants.

Balsojumā var piedalīties spēlētāji, treneri, EHF speciāli atlasīti mediji, kā arī līdzjutēji. Katras balsotāju grupas balsis sastādīs 25% no kopējā rezultāta par katru spēlētāja pozīciju.

Līdzjutēju balsojums tiek veikts, izmantojot lietotni "Home of Handball", kas pieejama lejupielādei Android un iOS operētājsistēmu ierīcēs. Balsošana par vīriešu spēlētājiem norisināsies no 26. maija līdz 5. jūnijam, bet balsošana par sieviešu nominantēm notiek līdz 25. maijam.

No septiņām spēlētāju pozīcijām, kuri saņems balvas, tiks izvēlēts arī sezonas vērtīgākais spēlētājs.

Izcilības balvas pasniegšanas ceremonija norisināsies šī gada 26. jūnijā Vīnē.

Vīriešu handolisti, kuri nominēti EHF Izcilības Balvai 2023

Kreisais malējais

● Sebastian Barthold - NOR / Aalborg Håndbold

● Timur Dibirov - RUS / HC PPD Zagreb

● Angel Fernandez Perez - ESP / Limoges Handball

● Lukas Mertens - GER / SC Magdeburg

● Lovro Mihic - CRO / Orlen Wisla Plock

● Valero Rivera Folch - ESP / HBC Nantes

● Milos Vujovic - MNE / Füchse Berlin

Kreisais ārējais

● Mykola Bilyk - AUT / THW Kiel

● Antonio Garcia Robledo - ESP / Fraikin BM Granollers

● Rasmus Lauge - DEN / Telekom Veszprem HC

● Elohim Prandi - FRA / Paris Saint-Germain Handball

● Simon Pytlick - DEN / GOG

● Sander Sagosen - NOR / THW Kiel

● Szymon Sicko - POL / Barlinek Industria Kielce

Saspēles vadītājs

● Luka Cindric - CRO / Barça

● Igor Karacic - CRO / Barlinek Industria Kielce

● Gisli Kristjansson - ISL / SC Magdeburg

● Nedim Remili - FRA / Telekom Veszprem HC

● Diego Simonet - ARG / Montpellier HB

● Luc Steins - NED / Paris Saint-Germain Handball

● Aleks Vlah - SLO / RK Celje Pivovarna Laško

Labais arējais

● Alex Dujshebaev - ESP / Barlinek Industria Kielce

● Mathias Gidsel - DEN / Füchse Berlin

● Dainis Krištopāns - LAT / Paris Saint-Germain Handball

● Emil Madsen - DEN / GOG

● Dika Mem - FRA / Barça

● Kay Smits - NED / SC Magdeburg

● Faruk Yusuf - NGR / Fraikin BM Granollers

Labais malējais

● Niclas Ekberg - SWE / THW Kiel

● Blaz Janc - SLO / Barça

● Hans Lindberg - DEN / Füchse Berlin

● Arkadiusz Moryto - POL / Barlinek Industria Kielce

● Bogdan Radivojevic - SRB / OTP Bank - Pick Szeged

● Ferran Sole Sala - ESP / Paris Saint-Germain Handball

● Hákun West Am Teigum - FAR / Skanderborg-Aarhus

Līnija

● Ludovic Fabregas - FRA / Barça

● Johannes Golla - GER / SG Flensburg-Handewitt

● Victor Iturizza Alvarez - POR / FC Porto

● Lukas Jørgensen - DEN / GOG

● Artsem Karalek - BLR / Barlinek Industria Kielce

● Veron Nacinovic - CRO / Montpellier HB

● Kamil Syprzak - POL / Paris Saint-Germain Handball

Vārtsargs

● Ignacio Biosca Garcia - ESP / Orlen Wisla Plock

● Benjamin Buric - BIH / SG Flensburg-Handewitt

● Viktor Hallgrímsson - ISL / HBC Nantes

● Niklas Landin Jacobsen - DEN / THW Kiel

● Gonzalo Perez de Vargas Moreno - ESP / Barça

● Tobias Thulin - SWE / GOG

● Andreas Wolff - GER / Barlinek Industria Kielce

Labākais aizsargs

● Blaz Blagotinsek - SLO / Frisch Auf Göppingen

● Alexandre Cavalcanti - POR / HBC Nantes

● Matej Gaber - SLO / OTP Bank - Pick Szeged

● Tomasz Gebala - POL / Barlinek Industria Kielce

● Thiagus Petrus Gonçalves dos Santos - BRA / Barça

● Simon Hald Jensen - DEN / SG Flensburg-Handewitt

● Henrik Møllgaard Jensen - DEN / Aalborg Håndbold