Indonēzietis Abdullahs iekļūst pasaules svarcelšanas čempionātu vēsturē ar pasaules rekordu

Indonēzijas sportists Rahmats Ervins Abdullahs ir iekļuvis pasaules svarcelšanas čempionātu vēsturē, sasniedzot pasaules rekordu un izcīnot zelta medaļu, startējot B grupā, ziņo Starptautiskā Svarcelšanas federācija (IWF).

Abdullahs startēja svara kategorijā līdz 73 kilogramiem - tajā pašā, kurā 14.vietu izcīnīja latvietis Ritvars Suharevs.

Abdullahs raušanā virs galvas pacēla 152, bet grūšanā - 200 kilogramus, abu vingrinājumu summā sasniedzot 352 kilogramus.

Ar to viņš kļuva par čempionu grūšanā un summā, bet raušanā neiekļuva medaļniekos.

Savu pasaules rekordu Adbullahs sasniedza jau otrajā mēģinājumā.

"Es to jau biju paveicis treniņā un esmu ļoti priecīgs, taču tas bija ļoti grūti," sacīja Abdullahs, kurš bija tik noguris, ka pēc tam sešas minūtes gulēja uz grīdas iesildīšanās zonā.

Arī Tokijas spēlēs viņš izcīnīja bronzas medaļu, startēdams B grupā, un sacīja, ka lēmums mēģināt to izdarīt vēlreiz bija "stratēģija, nevis savainojums".

Viņš pacēla par 22 kilogramiem vairāk nekā pieteica prognozi pirms starta.

Otro vietu ar paceltiem 347 (155+192) kilogramiem izcīnīja uzvarētāja tautietis Rizki Juniansjahs, kurš bija vienīgais medaļnieks summā, kurš startēja A grupā un uzvarēja raušanā, bet bija otrais grūšanā, bet trešais finišēja Kazahstānas sportists Aleksejs Čurkins, kurš arī startēja B grupā, ar 343 (153+190) kilogramiem nopelnīja trīs bronzas medaļas.

Pēdējā mēģinājumā grūšanā, lai pārspētu Abdullahu un labotu divus savus pasaules junioru rekordus, Juniansjahs mēģināja pievarēt 198 kilogramus smagu stieni, taču tas viņam neizdevās.

Sudraba medaļu raušanā ar 154 kilogramiem izcīnīja bulgārs Božidars Andrejevs.

"Tas ir apbrīnojami - neviens nekad to nav spējis izdarīt pasaules čempionātā," sacīja IWF prezidents Mohameds Džaluds.

Pieci no A grupas svarcēlājiem nespēja sasniegt rezultātu raušanā vai grūšanā, tostarp divi Tokijas olimpisko spēļu medaļnieki Hulio Majora no Venecuēlas un Mirko Dzanni no Itālijas.