Jelgavā uz gaidāmajām sacensībām jau ieradušies pirmie badmintonisti

22. augustā Latvijā ieradās pirmie dalībnieki uz pasaules reitinga badmintona turnīru "Yonex Latvia International 2021", kas norisināsies Jelgavas sporta hallē no 26. līdz 29. augustam, ziņo organizatori.

Kā pirmais ieradās Indijas spēlētājs Astiva Kale, vēlāk arī cits Indijas spēlētājs Amans Farogs Sanjdžejs. Latvijas turnīrā ir pieteikušies 273 spēlētāji no 37 valstīm, tai skaitā tādām tālām valstīm kā Indonēzija, Malaizija, Barbadosa, Šrilanka, Indija, ASV un Kanāda.

Nākamā lielā grupa atlido otrdien, tai skaitā spēlētāji no Malaizijas un Indonēzijas. "Tālo valstu spēlētāji parasti ierodas pāris dienas ātrāk, lai pirms turnīra paspētu aklimatizēties jaunaja laikā joslā un apstākļos," skaidro Latvijas Badmintona federācijas (LBF) ģenerālsekretārs un turnīra "Yonex Latvia International 2021" direktors Kristians Rozenvalds.

Pasaules reitinga badmintona turnīrs "Yonex Latvia International 2021" sāksies ceturtdien, 26. augustā ar kvalifikācijas spēlēm. 27. augustā no plkst. 13.00 notiks pamatturnīrs, bet finālspēlēs notiks svētdien no plkst. 15.00.

"Mums bija ilgstošas pārdomas par šī turnīra rīkošanu. Vieglāk visu būtu atcelt, taču tā mēs dotu papildus spēku apātijai un bezcerīgumam. Turnīra rīkošana ir mudinājums spēlētājiem un treneriem gatavoties, tas ir mudinājums tiesnešiem, klubiem, inventāra ražotājiem un tirgotājiem. Tas ir mudinājums tūrisma nozarei, tai skaitā viesnīcām, ēdinātājiem, pārvadātājiem," uzskata Kristians Rozenvalds.

"Arī spēlētāji, treneri un tiesneši ir jau sākuši pierast pie ierobežojumiem. Tie ir papildus tēriņi testu dēļ, neērtības ar transportu, ēdināšanu, atpūtas iespējām. Taču, manuprāt, svarīgāk ir koncentrēties uz to, ko mēs šajos apstākļos varam darīt, nevis to, ko nevaram. Galvenais, ka spēlētājiem ir iespēja epidemioloģiski droši sacensties," mudina LBF ģenerālsekretārs.

"Šogad Yonex Latvia International sarīkot būs vienkāršāk. Jāatzīmē arī tas, ka mums jau ir pieredze. Pirms gada mēs bijām pirmie, no mūsu pieredzes mācījās citi, tad vēl nebija izstrādātas tik izsvērtas epidemioloģiskās drošības vadlīnijas. Tagad viss ir detalizēti aprakstīts, tai skaitā par to, kā uzsākt spēles, kā tiesāt spēlēs, kā rīkoties treneriem un līnijtiesnešiem, kā organizēt sekretariātu un apbalvošanu. Turklāt badmintons ir epidemioloģiski drošs sporta veids, jo spēlētājus nodala tīkls, nav tiešas saskarsmes savā starpā," uzskata Rozenvalds, piebilstot, ka veiksmīgi aizvadītās olimpiskās spēles Tokijā arīdzan iedrošinās citu sacensību rīkotājus.

"Šogad Jelgavā būs sarežģītāk ar dalībnieku izmitināšanu, jo ne visas tās vietas, ar kurām iepriekš sadarbojāmies, ir izturējušas Covid-19 krīzi. Dalībniekus, kas ierauks ar savu transportu, mudināsim palikt ārpus Jelgavas. Būs problēmas arī ar ēdināšanu, jo sporta zālē uz vietas varēs ēst tikai vakcinētie spēlētāji, treneri un tiesneši," precizē sacensību direktors.

Šogad "Yonex Latvia International" notiks Jelgavas sporta hallē, turpat kur tas notika no 2016. līdz 2018. gadam, nevis Zemgales Olimpiskajā centrā, kur notika 2019. un 2020. gadā, jo Zemgales Olimpiskajā centrā kopš vasaras sākuma darbojas vakcinācijas centrs.

Tiešraide no visiem laukumiem visas četras turnīra dienas būs skatāma "BadmintonEurope.TV". Tiešraidi nodrošinās tehniskā brigāde no Polijas, tāpat kā 2019. un 2020. gadā. Plānota arī Latvijas spēlētāju spēļu un finālspēļu tiešraide "Sportacentrs TV". Šogad turnīrā pieteikti 30 spēlētāji no Latvijas.

Atgādinām, ka "Yonex Latvia International" sākotnēji bija ieplānots no 3. līdz 6. jūnijam, jo pasaules badmintona kalendārā Latvijas turnīram ir rezervēta 22. nedēļas nogale, nedēļu pirms līdzīga turnīra Lietuvā. 2020. gadā Lietuvas turnīrs nenotika, bet Latvijas turnīrs tika pārcelts uz augusta nogali, tāpat kā šogad, cerot, ka epidemioloģiskā situācija vasaras beigās varētu būt labāka.

"2020. gadā mēs noorganizējām salīdzinoši nelielu turnīru, kurā piedalījās dalībnieki tikai no piecām valstīm, lai gan sākotnēji pieteicās 118 spēlētāji no 19 valstīm. Taču šis turnīrs bija ļoti nozīmīgs ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, jo tas bija pirmais pasaules reitinga turnīrs pēc Covid-19 pauzes. Mūsu turnīrs bija nākamais pēc prestižā "Yonex All England" marta vidū. Par Latvijas turnīru tāpēc rakstīja sporta mediji visā pasaulē," atceras Rozenvalds, piebilstot, ka divus gadus pēc kārtas rīkot šādu nelielu un simbolisku turnīru negribētos. Jāatgriežas pie tā mēroga, kāds bija 2018. gadā, kad Latvijas turnīrs ar 335 dalībniekiem no 40 valstīm bija lielākais turnīrs Eiropā, uzskata sacensību organizators.

2021. gadā no 28. līdz 31. jūlijam Latvijā jau notika arī Eiropas U-17 reitinga turnīrs "Yonex Latvia U17". Turnīrā sākotnēji bija pieteikti 100 spēlētāji no desmit valstīm, taču līdz spēlēšanai Siguldas Sporta centrā tika 66 spēlētāji no deviņām valstīm – Izraēlas, Itālijas, Francijas, Vācijas, Polijas, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas.