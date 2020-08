Karlsens kļūst par paša vārdā nosauktās Šaha tūres uzvarētāju

Pasaules čempions norvēģis Magnuss Karlsens ceturtdien kļuva par tiešsaistes šaha turnīra "Magnus Carlsen Chess Tour" uzvarētāju, finālā "armagedona" partijā pieveicot ASV šahistu Hikaru Nakamuru, vēsta tīmekļa vietne "chess.com".

Finālā Karlsens bija pārāks tikai septītajā setā, kurā pēc ātrā šaha un ātrspēles partijām bija jāspēlē arī "armagedons". Tajā Karlsens izvēlējās melnās figūras, kuru īpašniekam tiek dotas četras minūtes apdomas laika, taču pietiek partiju beigt neizšķirti, lai svinētu uzvaru. Tikmēr pretiniekam ir piecas minūtes laika, bet ar baltajiem noteikti jāuzvar. Šī partija beidzās neizšķirti.

"Es nezinu, ko teikt. Tur bija tik daudz pagriezienu. Galu galā tas ir nedaudz nejauši, ka visu izlemj viena spēle, bet mačam kaut kad ir jābeidzas," sacīja Karlsens, kura reitings 2881 punkts ir lielākais pasaulē, tūlīt pēc uzvaras izcīnīšanas.

"Tas bija neticami nomācoši," septiņu setu gaitu komentēja pasaules čempions. "Divreiz es uzvarēju pirmajā spēlē ar melnajiem un vienreiz biju vadībā pēc ātrā šaha, un man vajadzēja tikai izcīnīt neizšķirtu ar baltajiem. Es gandrīz zaudēju visus šos trīs mikromačus, un tas tikai kaut ko liecina par pretinieka izturību un to, cik labi viņš spēlē ar muguru pie sienas."

"Pēdējās pāris dienas mača beigās es turpināju mēģināt iegūt iespējas uzvrēt, un es tiešām par to ļoti lepojos," pēc pēdējā mača sacīja Nakamura (pasaules reitings - 2829). "Daudzas reizes, kad iepriekš spēlēju pret Karlsenu, es sabruku. Nervi, elpas trūkums, lai kā jūs to sauktu, man ir tendence uz sava veida sabrukšanu, un veids, kā es šodien ar to tiku galā... Es domāju, ka spēlēja ļoti labi."

Pusfinālā Karlsens ar 3:1 pieveica Ķīnas lielmeistaru Dinu Lireņu, bet Nakamura ar 3:0 sagrāva Krievijas šahistu Daņiilu Dubovu.

Turnīru sponsorēja ASV kompānija "Kiva".

Uzvarētājs saņēma 140 000 ASV dolāru (119 000 eiro), kamēr finālistam tika 80 000 dolāru (68 000 eiro).

Tiešsaistes turnīrs norisinājās no 9. līdz 20.augustam.