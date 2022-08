Kijiva, Harkiva, Mikolajiva, Odesa un Dņipro – zināmi 'Yonex Latvia International' turnīra korto nosaukumi

Kijiva, Harkiva, Mikolajiva Odesa un Dņipro – tās ir piecas pilsētas, kuras Ukrainas Badmintona federācija ir izvēlējusies, lai to vārdā tiktu nosaukti badmintona korti Pasaules reitinga badmintona turnīrā "Yonex Latvia International", kas notiks Jelgavā no 1. līdz 4.septembrim, šogad pulcējot 219 spēlētājus no 35 valstīm.

Ukrainas Badmintona federācijas atsūtītajā skaidrojumā norādīts, ka izvēlētās pilsētas ir tās, kuras ir pazīstamas arī badmintona pasaulē, taču tagad badmintona dzīvi tajās ir apturējis karš. "Jā, runājot par piemiņu, iespējams, vajadzēja izcelt tādas daudz cietušās pilsētās kā Mariupoli, Buču, Hersonu vai Černihivu, taču tad tas būtu tikai politisks vēstījums, nesaistīts ar Ukrainas badmintona kopienu un mazāk piemērots badmintona turnīram Latvijā," stāsta turnīra "Yonex Latvia International" direktors Kristians Rozenvalds.

Saskaņā ar Ukrainas Badmintona federācijas atsūtīto sarakstu, Ukrainas galvaspilsēta Kijiva ir izraudzīta kā pirmā, jo tā bija arī pirmais agresijas mērķis. Savu darbību ir pārtraucis Kijivā izveidotais Nacionālais badmintona centrs, savukārt vadošie sportisti bija spiesti doties bēgļu gaitās uz ārzemēm.

Harkiva ir izraudzīta kā daudzu ukraiņu spēlētāju dzimtā pilsēta, kura tagad ir zaudējusi teju visas sporta celtnes Krievijas raķešu uzbrukumos. Zīmīgi, ka tieši Harkivā bija jānotiek Pasaules reitinga turnīram nākamā nedēļā pēc Jelgava turnīra.

Mikolajiva ir pilsēta, kurā līdz šim bāzējās Ukrainas juniori, vairums no viņiem šobrīd dzīvo un trenējas Kauņā, bet uz vietas palikušie sadzīvo ar pastāvīgiem gaisa uzbrukumiem, ūdens un elektrības apgādes problēmām.

Odesa izvēlēta kā skaista pilsēta pie jūras ar burvīgu atmosfēru un aktīvu badmintona kopienu, kas tagad spiesta mainīt badmintona zāles pret patversmēm.

Dņipro līdz šim bija pilsēta ar vienu no lielākajām jaunajām sporta hallēm, kurā tika organizēti daudzi nacionālie badmintona čempionāti un turnīri, bet tagad tas viss ir apturēts.

Jau iepriekš tika ziņots, ka šogad Pasaules reitinga badmintona turnīra "Yonex Latvia International" korti Jelgavā netiks nosaukti turnīra sponsoru vārdos, bet gan Ukrainas pilsētu vārdos, saskaņā ar Ukrainas badmintona federācijas sastādīto sarakstu.

Iepriekš bija plānots, ka nākamā nedēļā pēc Latvijas turnīra, no 8. līdz 11.septembrī Ukrainas pilsētā Harkivā notiktu ikgadējais Pasaules reitinga badmintona turnīrs "Ukraine International". Eiropas un Pasaules badmintona kalendārā ir cerīgi ierakstīts, ka turnīrs ir "atlikts" nevis "atcelts", kā tas ir ierakstīts par citiem šogad nenotiekošajiem turnīriem.

"Man tas likās pašsaprotami, ka laikā, kad mēs varam rīkot turnīru, bet nākamais pasaules un Eiropas kalendārā ieplānotais turnīrs nevar notikt kara dēļ, mēs savā turnīrā Latvijā godinām Ukrainu un tās cietušās pilsētas un badmintona centrus," norāda Kristians Rozenvalds.

Kortu nosaukšana Ukrainas pilsētu vārdā nav vienīgā "Yonex Latvia International" sociālā aktivitāte saistībā ar Ukrainu šogad. Visos trīs Latvijas starptautiskajos Pasaules un Eiropas reitinga turnīros Ukrainas spēlētāji ir atbrīvoti no turnīra dalības maksas, tiks bezmaksas izmitināti sadarbībā ar pašvaldībām un pabaroti sadarbībā ar turnīra sponsoriem. Šie nosacījumi ir vienādi aktuāli uz Eiropas U17 reitinga turnīru "Yonex Latvia U17", Liepājā, no 11. līdz 13.augustam, Pasaules reitinga badmintona turnīru "Yonex Latvia International", Jelgavā, no 1. līdz 4.septembrim un Pasaules junioru reitinga turnīru "Yonex Latvia Junior", Siguldā, no 11. līdz 13.novembrim.

Ukrainas Badmintona federācijas prezidents Oleksijs Dņiprovs izteica sirsnīgu pateicību par šādu atbalsta žestu: "Nepietiek tikai ar to, ka mūsu federācija ir pateicīga visiem mūsu draugiem no Latvijas par atbalstu spēlētājiem no Ukrainas, dodot profesionāliem sportistiem pašu svarīgāko – iespēju turpināt spēlēt badmintonu. Kopš 24. februāra mēs galvenokārt esam koncentrējušies uz humāno palīdzību mūsu spēlētājiem. Protams, ļoti svarīgi ir apmierināt pamatvajadzības – atrast vietu mūsu spēlētājiem, kur gulēt, nodrošināt, ka viņiem ir ēdiens. Taču badmintons ir svarīga viņu ikdienas sastāvdaļa, tāpēc esmu pārliecināts, ka viņi novērtē iespēju spēlēt lielākajos profesionālajos turnīros."

"Badmintona sabiedrība Ukrainas labā dara daudz, taču būsim pateicīgi, ja citas valstis ņems piemēru no Latvijas un atbalstīs mūsu spēlētājus. Aicinām visu pasauli parādīt badmintona ģimenes vienotību un savstarpēju atbalstu. Un pēc uzvaras mēs ar prieku sagaidīsim visus savus draugus Ukrainā! – rezumēja Oleksijs Dņiprovs.